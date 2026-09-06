中加軍方時隔8年重啟防務對話　表達加強兩軍務實交流合作意願

在與美國關係日益緊張之際，中國和加拿大軍方周五恢復中斷八年的防務對話。



據中國國防部官網消息，中加第五次國防部工作會晤周五（9月4日）在加拿大舉行。雙方就共同關心的國際和地區問題坦誠深入交換意見，「表達了加強兩軍務實交流合作的積極意願，增進了相互理解和信任」。

這是雙方自2018年4月以來首次通過防務協調對話機制舉行會談，也是這一機制2013年啟動以來的第五次對話。但對話中斷期間，兩國防長仍有接觸：時任加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）曾於2024年在新加坡香格里拉對話會期間，與中國國防部長董軍會面。

中國國防部長董軍與加拿大國防部長布萊爾2024年6月1日在新加坡出席香格里拉對話期間舉行會談（Reuter）

中方聲明沒有透露由誰率團參加此次會談。不過，解放軍東部戰區司令員楊志斌上將本周赴加拿大卑詩省維多利亞市，出席印太國防軍司令會議，期間與美軍太平洋司令部司令巴帕羅（Samuel Paparo）會面。

中加關係自2018年孟晚舟事件後陷入低谷，此後又因制裁、疫情等問題持續緊張。去年卡尼（Mark Carney）出任加拿大總理後，兩國逐步推動關係回暖，包括恢復高層交往、增加直航航班，以及緩解農業和電動車等領域的貿易摩擦。

據《南華早報》報道，今年7月，中國駐加拿大大使館國防武官李堯表示，兩國關係持續改善，為兩軍加強溝通交流創造有利條件。

不過，兩國在軍事和安全議題上仍存分歧。中國駐加拿大大使王鏑4月接受《環球郵報》訪問時警告，如果渥太華派遣更多軍艦通過台灣海峽，或加拿大議員繼續與台灣官員會面，卡尼與北京達成的「戰略夥伴關係」將受到損害。

加拿大海軍巡防艦「沙洛鎮號」（HMCS Charlottetown，FFH 339）今年5月仍單獨穿越台灣海峽。中國大陸外交部當時回應說：「中方尊重各國依據國際法享有的航行權利，同時堅決反對任何國家以『航行自由』為名損害中國的主權和安全。」

2026年8月22日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在首都渥太華向新聞媒體發表講話。（Reuters）

中加恢復防務對話之際，加美關係也出現裂痕。特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾多次提出讓加拿大成為美國第51個州。上個月，兩國貿易談判破裂後，他簽署行政令，要求美國聯邦機構將安大略湖改稱為「美國湖」。

卡尼說，他因美國提出「不合理要求」而退出談判，並宣布一系列報復性關稅措施。他也曾呼籲加拿大及其他「中等強國」在國際舞台上發揮更積極的作用。

儘管加美政治與貿易摩擦加劇，帕帕羅周三仍稱加拿大是「親密盟友」。被問及美國是否可能對加拿大採取軍事行動時，他斥這一說法「完全荒謬至極」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

