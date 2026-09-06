逾30女屍陳屍此地！「德州殺戮場」懸案迎突破　涉案男子判囚20年

「德州殺戮場」（Texas Killing Fields）懸案多年後出現突破！美國德州一名61歲男子埃爾莫（James Dolphs Elmore Jr.）因涉及16歲少女蘿拉・米勒（Laura Miller）死亡案，9月3日被判處20年有期徒刑。米勒的遺體於1986年在這處知名棄屍地點被發現，而埃爾莫則被陪審團判定犯有過失殺人罪。



「德州殺戮場」是什麼？30多名女性陳屍此處

據美媒報道，所謂「德州殺戮場」，是指美國德州侯斯頓（Houston，又譯休斯敦）東南方、州際公路45號沿線的一片土地。自1970年代起，當地陸續發現超過30名女孩與年輕女性的遺體，許多案件至今仍未偵破。

調查人員也認為，這些命案可能涉及多名兇手，並非單一凶嫌所為。該片區域也啟發多部書籍、電影，以及Netflix紀錄片《犯罪現場：德州殺戮地帶》（Crime Scene: The Texas Killing Fields）。

米勒是其中一名受害者。她失蹤17個月後，遺體才被尋獲。父親提姆・米勒（Tim Miller）多年來尋找女兒下落，並因對當局處理方式感到失望，後來成立非營利組織「Texas EquuSearch」，協助搜尋失蹤人口。

涉毒品致死 男子遭判最高刑期20年

埃爾莫今年遭逮捕，被控準備可致死的可卡因劑量，並由一名友人提供給米勒，最終導致她死亡。陪審團在審判中認定埃爾莫犯有過失殺人罪，判處20年徒刑，為可判處的最高刑期。不過，埃爾莫的辯護律師否認他涉案，強調「他與這件事沒有任何關係」。

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多宗案件仍未破 其他命案僅少數定罪

「德州殺戮場」相關死亡案件至今大多沒有答案。2022年，死刑犯威廉・里斯（William Reece）承認在德州犯下3宗謀殺案，死者包括12歲的史密瑟（Laura Smither）、17歲的凱恩（Jessica Cain）及20歲的考克斯（Kelli Cox）。考克斯來自達拉斯（Dallas）北方的登頓 （Denton），但她的遺體最後在距離家鄉數百英里、靠近「德州殺戮場」的地區被發現。

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