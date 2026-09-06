美國中期選舉政黨傾向逆轉　49%傾民主黨僅39%傾共和黨

美國蓋洛普（Gallup）最新季度民調顯示，49%受訪選民傾向民主黨，僅39%傾向共和黨，10個百分點差距是民主黨自2008年奧巴馬（Barack Obama）當選總統以來最大優勢。



據英國《衛報》（The Guardian）9月5日報道，2024年第四季共和黨尚領先民主黨4個百分點，當時選民把現任美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）送回白宮，共和黨並掌控國會兩院。調查把獨立選民一併計算，要求他們在兩黨之間二擇其一。

距離11月3日舉行的美國中期選舉不足3個月之際，總統特朗普（Donald Trump）正面臨一個歷史倒影，那就是前總統卡特（Jimmy Carter）在1980年因伊朗人質危機與經濟低迷連任失敗的「伊朗困境」，似乎正在2026年重演。（Reuters+Getty）

數據反映特朗普第二任期不得民心。他2025年1月就職時支持率為52%，其後因削減聯邦人手、加徵關稅推高物價、通過龐大開支法案及與伊朗開戰而下滑。據《紐約時報》（The New York Times）民調均值，目前58%選民不滿意其表現，僅38%滿意。民主黨可望在11月中期選舉重奪美國眾議院，參議院則變數較大。

近年不屬任何政黨的選民持續增加，蓋洛普去年調查顯示45%受訪者自認獨立選民，自認民主黨人或共和黨人的僅27%。