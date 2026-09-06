拜登兒子亨特：若獲支持　或參選2028年美國總統

美國前總統拜登（Joe Biden）之子亨特（Hunter Biden）在一次採訪中透露，他可能會參選2028年的美國總統，跟隨父親的腳步入主白宮。



據《紐約郵報》（New York Post）9月5日報道，56歲的亨特在WABC Cats Roundtable 廣播節目中接受富豪卡齊馬蒂迪斯（John Catsimatidis）的訪問，被問及會否參選時表示，他最關心的是5,000萬仍受毒癮問題困擾的美國人；他又稱自己從政的最大資格是恪守法治，期望下任總統承諾遵守法治。

圖為2024年8月19日，美國總統拜登（Joe Biden）與兒子亨特（Hunter Biden）出席民主黨全國代表大會 (DNC) 。（Reuters）

亨特曾因聯邦槍械及稅務罪名被定罪，並公開談及自己過往的毒癮問題。2014年，44歲的他因可卡因檢測呈陽性被海軍開除，若當選總統將是他事後首次涉足美國軍事體系。其父任副總統期間，他曾被指利用父親職位為家人牟利。

亨特本身從事藝術創作，近日在播客節目談及個人生活，自稱有「48.6%」屬同性戀；他與3名女子育有5名子女。