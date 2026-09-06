128國就規範致命自主武器文本達共識　11月UN或啟動國際條約談判

在荷蘭的主持下，128個聯合國成員國9月5日（周六）於瑞士日內瓦就一份定義致命自主武器系統（LAWS）的文本達成一致，朝着制定規範這類武器的國際條約邁出重要一步。



法媒報道，各國均已在研發與使用能夠自主選擇目標、並對其使用武力而無需人為幹預的武器。但紅十字國際委員會在聲明中警告說，「不受約束地研發和使用自主武器系統會帶來嚴重的法律、倫理和人道主義挑戰」。

國際運動組織聯盟「停止殺手機械人」（Stop Killer Robots）則指責美國、俄羅斯及其盟友試圖削弱已達成的協議文本。

而總部位於日內瓦的慈善組織「萊克斯國際」（Lex International）也批評了一些國家的立場，稱「美國、俄羅斯、印度和以色列是談判的主要反對者。」

聯合國成員國將在11月舉行的《特定常規武器公約》談判中決定，是否要推動一項規範此類武器的國際條約。