佛羅里達71歲老婦闖警局開槍　再與警員對峙被擊中送院不治｜有片

美國佛羅里達州一名71歲老婦日前持槍闖入當地一間警察局，並在大堂朝辦公室方向開了一槍後離開；她之後走出警局與趕到現場的警員對峙，期間她試圖撿起槍支時被擊中制服，送院翌日身亡。



綜合美媒報道，事發於當地時間9月3日早上約8點30分，地點位於波特奧蘭治警察局（Port Orange Police Department）。

從網上的片段可見，該名老婦當時手持一支手槍走入一間警局，她首先在門口位置停下來觀望了一會，之後走向右方的櫃台與職員交談了一會並舉高了一下手槍，隨後向她走近門口方向接着向其左方開了一槍，打中一間房間內的櫃台；槍支的後座力更令她後退了兩三步。

未幾，她走出警局，在近馬路口的位置與趕到的警員對峙，警員多次指示她放下手中槍械，雖然她一度將武器丟在地上，惟她伸手試圖再撿起時，便遭警員開槍擊中倒地。

報道指，持槍走進了警局的是71歲老婦Linda Jean Croteau。警方指，她首先在警局大廳內朝文職人員方向開了一槍，隨後離開。趕到現場的警員與她對峙時，她仍拿着槍械。

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波特奧蘭治警長Manny Marino在記者會上表示，事件中共有3名警員參與行動，沒有警員及文職工作人員在事件中受傷。他表示，目前尚不清楚其犯案動機，事件仍在調查中。

Marino補充說：「她與我們前台檔案室的一些文職人員交談，並在那裏亮出了槍支。她在接待大廳待了一會兒，大概幾分鐘，最終朝我們一些文職人員工作的方向開了一槍。」