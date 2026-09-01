槍擊案引爆寒冬！泰國70年槍械老街無槍可賣　業者轉型烘焙保生計

金黃酥脆的酸種麵包排滿展示櫃，空氣中彌漫着濃郁麥香。顧客手拿夾子熟練挑選，這間位於泰國曼谷、紅到大排長龍的熱門烘焙坊，幾個月前其實是一間經營了整整40年的老字號槍鋪。



槍械展示櫃改放酸種麵包 40年老槍鋪轉型賣麵包自救

昔日擺放冰冷械具的空間，如今飄散着烘焙香氣。麵包店業者華林通展示着店內的陳設表示，這個櫃子以前專門用來展示各式槍支，底部的凹槽用來疊放長程槍械，上方架子過去全是滿滿的槍支，現在則改用來展示自製的酸種麵包。

在曼谷歷史悠久的槍械區，一名工人在Suchart and Friends槍店準備待售麵包。（Reuters）

槍鋪轉型的背後，藏着迫於現實的無奈。2023年曼谷商場發生嚴重槍擊案，加上近年從托兒所到學校接連爆發重大治安事件，泰國官方全力收緊槍支管制，全面暫停發放槍支進口許可。眼看沒槍可賣、生意幾乎停擺，五個月前接手經營的華林通決定改做麵包自救。憑藉自身擁有的烘焙學校資源，逐步培訓店內員工轉行，靠着賣麵包成功保住全店員工的生計。

70年槍械老街陷入寒冬 業者痛批政策找錯對象

走進曼谷這條擁有70年歷史的槍械老街，昔日榮景不再，整條街氣氛一片慘淡。多數店家的展示櫃早已空無一物，僅剩少量槍套與配件苦苦支撐。泰國近年頻傳重大槍擊案，政府祭出極度嚴格的管制手段，不僅暫停進口槍械，連新執照都不再發放，直接重創泰國每年高達20億泰銖的槍械產業。

這項強硬政策引發業界強烈反彈。泰國槍支商協會主席提蒂通表示，政府暫停發放許可證根本無法解決槍支暴力。槍店近三年來早已被禁止進口，店內根本無槍可賣，如今又不核發新的購槍與持有執照，導致合法店家完全沒有新客人。

提蒂通認為，官方根本沒有在對的地方解決問題，缺乏打擊非法武器的適當政策，反而拿合法經營的槍店與合法擁槍民眾開刀，只因為合法業者是最容易針對的目標。這項封殺政策恐怕只會逼使無法透過合法管道購槍的民眾轉向黑市，購買更多非法槍支。

仍默默更新槍鋪執照 業者期盼政策鬆綁重回本業

雖然酸種麵包生意大受好評，成功挽救了整家店與員工的生活，但經營者內心深處依然牽掛着老本行。店門口醒目掛着的槍店招牌，就是歷經轉型後依然保留的一絲希望。

雖然轉型比較成功，但經營者內心深處依然牽掛着老本行。（Reuters）

麵包店業者華林通表示，雖然目前很滿意現在做的事，也很高興能照顧員工與家庭，但每年依然會默默去更新槍鋪執照。華林通提到，賣槍其實比賣麵包輕鬆許多，對於解除槍支進口限制始終抱持希望，盼望未來有一天能再次合法進口槍支。

從販售槍械到改賣麵包，泰國老字號槍鋪的無奈轉型，深刻反映出產業在嚴格管制下的生存困境。在治安政策與生計壓力的雙重夾擊下，傳統業者只能咬牙苦撐，在麵包香氣中等待政策出現轉機。

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