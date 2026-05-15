特朗普訪華｜白宮發片回顧習特會　畫面壯觀如荷里活大片｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月14日（周四）在北京展開其對中國的國事訪問。白宮其後發布影片總結他的首日行程，包括他前往人民大會堂與國家主席習近平舉行會晤。影片以「美國重返世界舞台」為題（American strength back on the world stage），配上扣人心弦的音樂，猶如一齣荷里活大片。



白宮發布影片回顧特朗普與習近平的會面：

影片開首，可以看見美國國旗在人民大會堂前飄揚，其後可以看見解放軍軍人列隊歡迎特朗普乘坐專車抵達。

習近平親切地歡迎特朗普，並與其握手。兩人先後與中方及美方官員握手致意。

習近平其後與特朗普一同檢閱儀仗隊。

整條影片最大的亮點是那些持有花束，在現場蹦蹦跳跳地歡迎特朗普的小朋友。

據《紐約時報》報道，習近平以盛大的閱兵儀式歡迎特朗普，中國軍隊儀仗隊和一群歡呼雀躍的孩子們簇擁着隊伍，一些孩子手持鮮花和美國國旗。當特朗普走過這些小朋友時一度停下來，面露微笑地為孩子們鼓掌。

特朗普其後指：「這是我一生中見過的最榮幸的場面之一，我尤其被那些孩子打動了。他們快樂，他們可愛極了。軍隊的儀仗自然是無可挑剔，再好不過了。但那些孩子真是太棒了。」