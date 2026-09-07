德國薩安州議會選舉　票站民調：極右政黨料得票逾44%大勝

德國東部薩克森-安哈爾特州（Saxony-Anhalt）9月6日舉行州議會選舉，極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）料將大勝對手，成為二戰後首有極右政黨於州選舉大勝。



2026年9月6日，德國極右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）料將在薩克森-安哈爾特州（Saxony-Anhalt）的州議會選舉大勝，該黨薩安州首席候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）發表講話。（Reuters）

薩克森-安哈特州位於柏林以西，人口約210萬。此次選舉受到高度關注，因為這是AfD成立13年來，最有可能取得州政府主導權的一次。

德國電視一台（ARD）的票站民調顯示，這次選舉的投票率約為76%，遠高於州選舉的一般水平。而德國另類選擇黨料將贏得44.5%選票，較2021年的20.8%得票大幅躍升。

至於由總理默茨（Friedrich Merz）帶領的保守派基民盟（CDU）得票率，則從2021年的37.1%驟降至18.5%。這對自2002年以來一直執掌該州的基民盟而言，明顯是一次重挫。

料未夠議席單獨執政 主流政黨拒合組聯盟

初步預測顯示，在薩克森-安哈爾特州議會共83席中，德國另類選擇黨料獲39席，但距離單獨執政所需的絕對多數，還差3席。而該黨薩安州首席候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）此前表示，只有該黨獲得絕對多數、能夠單獨執政，他才會競逐州長。

由於德國其他傳統主流政黨均設有被稱為「防火牆」的政策，即排除與德國另類選擇黨合組聯盟的可能性，使得該黨或陷入困局。該黨表示，將向各政黨伸出合作之手。

2026年9月6日，德國極右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）料將在薩克森-安哈爾特州（Saxony-Anhalt）的州議會選舉大勝，該黨共同主席赫魯帕拉(Tino Chrupalla) 、魏德爾（Alice Weidel）會見記者，該黨薩安州首席候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）發表講話。（Reuters）

德國另類選擇黨的主張包括，推動學校和文化機構回歸更傳統價值、限制移民以及改革公共廣播。此外，該黨希望與俄羅斯建立更緊密的關係。

薩安州州議會任期5年。現任州政府由基民盟、社民黨和自民黨組成。現任州長舒爾策（Sven Schulze）來自基民盟。