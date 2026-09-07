尼泊爾全國哀悼泥石流遇難者　政府機關與駐外使領館降半旗致哀

尼泊爾與中國西藏邊境地區8月26日遭受嚴重泥石流災害。以印度教為主的尼泊爾於9月7日（周一）迎來全國哀悼日。尼泊爾內政部在聲明中表示，政府機關和駐外使領館將降半旗，以紀念逝者過世後的第13天。



路透社報道，在這個擁有3,000萬人口、以印度教為主的國家，逝者過世後的第13天被信徒視為哀悼期的最後一天，他們會舉行儀式並供奉食物以示紀念。

2026年8月31日，救援人員在尼泊爾努瓦科特縣（Nuwakot）貝特拉瓦蒂鎮（Betrawati）一棟房屋屋頂，抬起一名遇難者的遺體。（Reuters）

這場泥石流已造成至少1,380人死亡，另有5,500多人失蹤。尼泊爾搜救隊近日已救出四人，其中包括一名周六從隧道中獲救的中國公民。其他獲救人員包括周五從另一條隧道中獲救的兩名水力發電廠工人，以及周六從被埋房屋中救出的一名尼泊爾婦女。

尼泊爾軍方發言人巴斯內特（Raja Ram Basnet）表示，尼泊爾的救援行動主要集中在該地區的水力發電廠，當局認為那裏可能還有倖存者。由於搜救隊仍在尋找倖存者，政府沒有為最後的哀悼日安排任何大型活動。