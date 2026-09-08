俄撤銷德國駐聖彼得堡總領館運作許可　歌德學院員工須9.13前離境

德國與俄羅斯的外交對立升級，繼德國日前指控俄羅斯策動上月以無人機攻擊萊比錫（Leipzig）機場，宣布以關閉俄羅斯駐波昂總領事館等措施反制，俄方也展開報復行動。俄羅斯外交部9月7日發聲明稱，撤銷德國駐聖彼得堡總領事館的運作許可，並要求在俄羅斯的德國歌德學院（Goethe-Institut）停止運營。



圖為位於俄羅斯莫斯科的德國歌德學院（Goethe-Institut），該學院以德國最受景仰的思想家歌德（Johann Wolfgang von Goethe）而命名，主責是向世界推廣德語和德國文化。（Reuters）

俄羅斯外交部的聲明指出，針對德方此前決定關閉俄羅斯駐波恩總領事館，以及終止與位於柏林的文化機構「俄羅斯之家」（Russian House）合作，德國駐俄臨時代辦已獲通知，俄方決定採取一系列回應措施，包括撤銷德國駐聖彼得堡總領事館的運作許可，要求其最遲於9月18日關閉，領館人員最遲於當天離境。

此外，在俄的德國文化機構「歌德學院」須停止運營，其員工必須於9月13日前離境。聲明強調，德方再次導致雙邊關係進一步惡化，由此產生的一切後果應完全由德方負責。

據俄新社此前報道，俄羅斯駐德國波恩總領事克拉斯尼茨基（Oleg Krasnitsky）於5日表示，德國已要求該總領事館約70名工作人員9月18日前離境。他表示，德方關閉俄總領事館的決定毫無根據，令人遺憾。