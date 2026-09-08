尼泊爾洪災｜2工人困隧道9日奇蹟獲救細節曝光　飲泥水躲一處逃生

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生嚴重泥石流，尼泊爾一側逾1380人死亡，超過5500人失蹤，傷亡慘重。9月4日，尼泊爾特里蘇里（Trishuli）3A水電廠隧道內，兩名工人馬哈爾詹（Kabir Maharjan）與薩赫（Sanjay Sah）在被困9日後同日獲救生還。據路透社報道，洪災來襲時，兩人躲入一條向上傾斜的電纜隧道，在距離出口約160米處找到一處未被洪水完全淹沒的空間，靠着殘餘空氣、喝泥水和祈禱撐到救援人員來臨。



路透社9月8日報道，透過對12人的採訪，包括親屬、工程師、政府官員和直接參與救援行動人員的證詞，以及對現場文件、地圖和救援人員內部對話的審查，重現了這兩名男子倖存的完整故事以及救援人員不顧一切營救他們的努力。

尼泊爾軍方9月5日稱，一名受困中國公民從水電廠隧道獲救。（FB@PMO Nepal）

8月26日上午

洪災發生當日早上7時30分，馬哈爾詹在前往上特里蘇里3A水電站上班前，與妻子通電話。

馬哈爾詹當時向妻子表示：「我要進去隧道，裏面沒有電網。」

大約一小時後，上游約40公里處的朗唐利龍峰冰川崩塌，引發一場威力巨大的沙泥傾瀉，形成了一道水牆，夷平了村莊，並將12座水電站連同近900名工人一起淹沒。

在首都加德滿都（Kathmandu），電力部門官員正在屏幕上監控各個項目的電力供應。隨後，屏幕上的畫面開始一個接一個，電站從控制面板上消失，如同骨牌般倒塌。

尼泊爾電力局工程師達哈爾（Suraj Dahal）曾參與救援工作，他表示自己當時並未立即感到恐慌，因為在尼泊爾，「洪水是常態」。

但他們很快就意識到並非如此。由於3A電站站長身在國外，官員們花了整整兩分鐘才透過電話聯繫到估計被困在電站內的約40名工人。而此時，上游至少有兩個水力發電廠已經遭受波及。

上午9時15分，馬哈爾詹的妻子希拉（Hira Shova Maharjan）試圖聯繫他未果兩分鐘後，官員們向3A電站緊急下命令：「撤離！」

薩赫在電站控制室工作，他後來告訴救援人員，他當時在各樓層間奔走，逐一警告同事。

隧道外，撤離的工人們試圖逃離洪水，但速度不夠快。官員指出，錄影顯示，大約30名工人被高達他們數倍的巨浪捲走。

達哈爾表示，救援人員後來發現了一架逃生梯，如果工人知道它的存在，或許可以拯救隧道內多達三分之二的受困者。

但他表示，工人們當時根本「不知道該往哪裡走」。

路透社看到的工程圖顯示，隧道內共有四條通道，其中一條長達180多米，直通地下發電廠，但救援人員認為這條通道已被洪水完全淹沒，不可能有倖存者。

於是，救援人員轉而專注於一條較短的電纜管道隧道，這條隧道向上傾斜，受洪水影響較小。馬哈爾詹與薩赫就躲在這條隧道裏，距離出口僅160米「就在隧道轉角處，隧道邊緣。」

馬哈爾詹的妻子以為丈夫早已身亡

接下來的九天裏，救了他們一命的氣穴反而成了兩人的牢籠。薩赫表示，他靠誦念印度教禱文來保持勇氣。馬哈爾詹向妻子表示，為了活命，他只能靠飲用包圍他的渾濁泥水為生。

馬哈爾詹的妻子希拉最初聽到洪水的消息時，以為發電站應該安然無恙。

她試著給丈夫、同事以及任何可能知情的人士打電話，但卻無人接聽。

後來，當官員們給她看發電站入口原址的照片，如今那裏只剩下光禿禿的河岸，她心想：「他不可能還存活。」

希拉坦承：「我內心深處，一種可怕的絕望湧上心頭。」她憶述，但在她15歲和10歲的兒子面前，她強裝鎮定。

兩人被困9日後奇蹟獲救

洪災發生第十日凌晨四時，達哈爾接到一名重型機械操作員的電話：救援人員聽到了一些動靜。也許是倖存者的聲音。

在地面上，救援隊隊長巴拉爾（Ganga Baral）表示，他們在鑽探隧道時聽到一些聲音。

他們一次又一次地關閉機器引擎，仔細聆聽。 我們會喊：「你在哪裡？你在嗎？有時感覺好像有個活著的人在試圖和我們交流。」

他們仍然聽不清楚對方說的話，但他們現在估計聲音的來源只有15到20米遠。然後，在一束光線下，他們看到了一隻手。

在他們和倖存者之間，還有5到10米被泥漿堵塞的通道。早上7時，士兵們鑿開了一個小洞。

從裡面傳出一個字：「hunuhuncha」，大致意思是「我們在這裡」。

馬哈爾詹與薩赫獲救時都無法站立，滿臉泥濘的薩赫由救援人員背出現場，傷勢較嚴重的馬哈爾詹則用擔架抬出，當時他處於精神高度恍惚狀態。

馬哈爾詹送院接受腿部手術後，甚至一度無法認出妻子，但其後已好轉。對曾以為丈夫再也無法回家的希拉而言，馬哈爾詹能活着歸來已是奇蹟。希拉興奮地表示：「他獲得了第二條生命。」 (He is blessed with another life）