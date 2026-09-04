女星親弟逼死前女友墜樓亡僅判3年2個月　家屬見姊姊仍拍劇討公道

2024年1月韓國釜山發生一起20多歲的A女墜樓案件，當時她跟男友B男吵架，然而調查後發現A女要求分手後，仍持續遭B男跟蹤、騷擾，甚至有家暴行為。死者家屬心有不甘，尤其B男的親生姊姊C女還是知名演員，不論是2024年當時或是最近，C女都持續有作品問世。每當看到C女現身節目，都讓A女的家人心如刀割，更在電視台官網發文公開喊話，希望能討個說法。



家屬悲痛發文請願 痛訴加害者家屬活躍

A女的家屬李某3日在KBS電視台的官網留下請願文章，自己的女兒因為長期飽受嚴重的跟蹤騷擾，最終含冤離世，「從那天起，我的人生彷彿停滯了，每晚以淚洗面、徹夜難眠，連活著都讓我深感罪惡感的痛苦，每天都在苦撐。」而讓家人最感不公不義的，就是加害者的家人仍然能度過平靜的生活。

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李某痛訴：

我家女兒含冤離世，加害者的家人、女兒卻能以演員的身分平步青雲。這個世界怎麼會這麼不公平？

發文者還提到：「尤其加害者的姊姊，目前在KBS晚間日日劇中飾演戲份吃重的角色，在電視畫面中又笑又哭，若無其事地以一名受到許多人喜愛的電視劇演員身分活動。」家人甚至每每看到相關畫面都會一股自責感湧上心頭。

網友肉搜女星身分 全惠媛遭點名惹熱議

李某呼籲大眾莫忘此事，更質問KBS電視台「請說明是否知道這些事情，並要求KBS作為公共廣播電視台，應採取負起責任的應對措施。」希望能以此減緩家屬的委屈。由於被點名的演員身分尚未由KBS或相關方面正式公開確認，相關指控及後續處理仍有待進一步釐清。

更多全惠媛（或譯田惠媛）相片：

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雖然目前韓國主流媒體並未公開女星身分，不過韓國網友根據2024年的線索，已經肉搜（人肉搜尋）出加害者B男的姊姊應為28歲的全惠媛（或譯田惠媛），過去曾有《女神降臨》、《王后傘下》等知名作品，而她目前確實也演出KBS的日日劇《慾望的陷阱》，戲份也僅次於第一女主角張瑞希，符合受害者家屬描述。

恐怖情人跟蹤逼死 家屬不滿判決提異議

回顧本案，事件發生於2024年1月，A女從釜山一處商辦大樓9樓墜樓身亡。調查中發現，A女曾跟B男提分手，B男卻涉嫌持續威脅、跟蹤騷擾，甚至在住家門外敲門約17小時，傳送365次訊息，還打破酒杯、丟椅子威脅。

B男因此遭判刑，一審判處3年6個月，二審考量其賠償等因素，減刑至3年2個月。不過，法院並未認定他須對A女死亡負直接刑責。家屬則認為A女墜落前曾攀掛窗框，主張B男涉嫌協助自殺，警方未移送相關罪嫌後，家屬提出異議，檢方目前已接手調查。

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