特朗普宣稱美委達成最大石油交易　學者：雷聲大雨點小　助益有限

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前宣布與委內瑞拉達成「全球歷史上最大的石油交易」，但受訪學者認為這個協議「雷聲大、雨點小」，難以在中期選舉前緩解美國國內居高不下的油價，也難以借此扭轉選民對經濟的不滿。



特朗普8月28日在社交媒體宣布與委內瑞拉達成協議，取得對委內瑞拉約650億桶石油儲量的多數控制權，約佔委內瑞拉已探明石油儲量的五分之一。

他指出，這項協議將使美國的石油儲備翻倍，也可以顯著降低美國油價。

2026年9月7日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）下機做出手勢。（Reuters）

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院美國項目副研究員曾憲安接受《聯合早報》訪問時說，特朗普談及這項協定時意在展現強硬形象，並以他所稱的「唐羅主義」（Donroe Doctrine）彰顯美國對西半球的主導地位，這也可能讓特朗普更有底氣打擊伊朗的石油基礎設施或油輪。

就在特朗普宣布美委達成交易幾天後，美國9月1日對伊朗發動新一輪襲擊，攻擊伊朗伊斯蘭革命衛隊的軍事設施；伊朗隨後對阿聯酋、科威特、巴林等國家境內的美軍目標實施報復打擊，包括9月5日攻擊兩艘美國軍艦。美軍又對三艘與革命衛隊有關的油輪展開打擊。

難替補中東石油缺口 協議未改美伊衝突走向

不過，曾憲安指出，美國獲得委內瑞拉石油的控制權對美伊衝突的影響有限，難以從根本上改變衝突走向。

美國德克薩斯大學埃爾帕索分校經濟與金融系教授富勒頓（Thomas Fullerton）也認為，美國對委內瑞拉石油產量的控制似乎讓白宮更有信心加大對伊朗的軍事行動，但美國國內汽油和柴油價格大幅上漲，加上伊朗政權持續保持韌性，正在抑制美國進一步升級軍事行動的空間。

圖為委內瑞拉馬拉開波湖（Lake Maracaibo）上一台抽油泵。（Reuters）

從能源供應來看，「委內瑞拉石油效益」同樣有限。美國德克薩斯州南方衛理公會大學政治學教授吉爾森（Cal Jillson）指出，委內瑞拉擁有全球最大的石油儲量，但油田開發不足、基礎設施老舊，而且屬於重質原油，需要更複雜和密集的加工，因此委內瑞拉石油或許能稍微緩解國際市場的壓力，但不能取代中東石油。

曾憲安進一步解釋說，委內瑞拉原油的品質與波斯灣地區原油不同，而全球只有少數國家擁有能夠加工這種重質原油的煉油設施，因此在短期內無法彌補霍爾木茲海峽（Hormuz Strait）石油出口減少所造成的缺口。

這次美委簽訂的協定為期25年，目標是將委內瑞拉石油日產量提高至150萬桶。目前，委內瑞拉日產量仍僅約120萬桶。

相較之下，儘管美國和伊朗衝突導致經由霍爾木茲海峽的石油運輸量大幅下降，但今年第二季的運輸量仍達到每日約500萬桶，遠高於委內瑞拉的日產量。

美國與委內瑞拉9月2日舉行簽署儀式，美國能源部長賴特（Chris Wright，左）與委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez，右）一同見證雙方官員簽署總值數百億美元的協議文件。(Reuters)

歐洲工商管理學院（INSEAD）經濟與政治學教授杜特（Pushan Dutt）對此指出，假設中東石油出現每日1000萬桶的供應缺口，委內瑞拉需要超過10年時間才能填補這一缺口。

這也進一步解釋了美委協議公布後，為何油價未見明顯回落。截至周二（9月8日），布倫特原油期貨價格依然處於每桶97.50美元的高位，同今年初相比的漲幅接近60%。

協議細節模糊遭質疑 無法緩解民怨救選情

吉爾森指出，國際石油市場和美國大多數石油公司對美委協議能否延續至特朗普政府之後持高度懷疑態度，因為協議的各項細節十分模糊。

曾憲安認為，美委協議來得太晚，無法在11月美國中期選舉前對汽油價格產生實質影響，而且經由霍爾木茲海峽的油輪持續遭到襲擊，也令市場更加擔憂。

這份特朗普形容為「委內瑞拉贈予美國人民的禮物」，並未提振特朗普和共和黨的支持率。

8月29日，委內瑞拉首都加拉加斯有民眾上街反對特朗普宣布的石油協議。（網上圖片）

美伊戰爭推高能源價格，早已在美國國內引發民怨。路透社與益普索（Ipsos）的最新民調顯示，僅31%的受訪者支持美國對伊朗的軍事行動，而高達71%人不認可特朗普處理生活費問題的表現，使得他的支持率降至33%，危及共和黨在中期選舉中的勝算。

吉爾森說：「多數美國人對委內瑞拉幾乎不太關注……他們最關心的是加油站看到的價格。」

富勒頓也說，美國在委內瑞拉取得的「軍事勝利」，不足以激發共和黨選民的熱情來抵消燃油價格上漲對中期選舉的影響，也難以說服絕大多數中間選民連續第二個選舉週期支持共和黨候選人。

他指出，無論在國際社會還是美國國內，普遍都對特朗普政府能否實現所謂的「經濟可負擔性」和「增長目標」持懷疑態度。「特朗普政府提出的經濟政策綱領，與美國當前及預期的經濟狀況早已脫節。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

