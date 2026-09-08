印度人妻慘遭丈夫殺害肢解　「頭顱塞冰箱」傳惡臭　鄰居嚇壞報警

印度阿薩姆邦瓜哈提（Guwahati）傳出一宗慘絕人寰的命案，有名年僅25歲的新婚人妻遭狠心丈夫殺害，遺體甚至被肢解，頭顱還被用塑膠袋裝起來、直接塞進冰箱內，整宗案件一直到這對夫妻的鄰居聞到惡臭後報警才曝光，目前警方正在調查這名丈夫痛下殺手的動機。



印度人妻遭狠夫肢解 頭顱塞冰箱飄惡臭

《印度時報》報道，這名年僅25歲的新婚人妻名叫里亞（Riya Talukdar），剛與丈夫結婚約6個月的她原本期盼能迎來幸福的兩人生活，沒想到卻遭逢殺機。據悉，里亞和丈夫的鄰居本月6日發現兩人久久沒有露面，加上他們的租屋處傳出陣陣惡臭，最終選擇報警。

新婚人妻里亞被丈夫殺害後遭到肢解。（X@thetruthin）

男子殘忍殺妻後，還將頭顱塞進冰箱：

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警方到場後破門而入，隨即發現一具已經開始腐爛、有遭肢解痕跡的女性屍體，後續確認這具屍體正是里亞。更可怕的是，里亞的死狀極為悽慘，她的手指被砍斷，且遭到斬首，警方後續在冰箱內找到被用黑色塑膠袋包裹的頭顱。

針對此案展開調查後，里亞的丈夫被警方列為主要疑犯，他也在6日晚間前往警局自首並承認罪行。目前警方正試圖釐清里亞丈夫的殺人動機，案發現場也已尋獲疑似用於犯案的工具。

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