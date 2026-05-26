愛爾蘭外長：擬7月中頒禁令　對以色列在西岸定居點實施貿易制裁

愛爾蘭外交部長麥肯蒂（Helen McEntee）5月26日證實，計劃將7月中旬通過法案，對以色列在約旦河西岸的定居點實施貿易制裁。法案推動期間遭遇多方阻力，官方最終確定禁令僅局限於定居點相關貨物貿易，不納入服務業，以此降低整體經濟衝擊。



麥肯蒂表示：「我們一直主張和平解決方案......但從以色列政府最近動作不斷，西岸定居者暴力事件持續升溫，且以方持續襲擊黎巴嫩，種種行為說明他們並不打算走這條路。」

2026年5月11日，愛爾蘭外交部長麥肯蒂（Helen McEntee）對記者發表講話。（Getty）

本次禁令影響規模極為有限，官方數據顯示，僅每年價值20萬歐元（約182萬港元）的定居點水果等少量進口商品受限，不會對跨國企業營運造成大範圍衝擊。

國際社會普遍認定以色列定居點違反國際法，以色列則援引歷史與宗教淵源否認相關指控。目前，僅西班牙實施同類限制，愛爾蘭正積極聯合比利時、荷蘭、斯洛維尼亞同步推動相關禁令。

該法案引起美國反對，多名美國議員與商業團體警示法案會損傷美愛關係及美企在愛爾蘭的運作。據路透社報道，由於美資跨國企業是愛爾蘭經濟支柱、吸納大量本國勞動力，愛爾蘭正面臨外部壓力。