查理斯三世伉儷訪紐約世貿中心遺址　悼911恐襲受難者

英王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）4月29日抵達紐約市，兩人前往「911國家紀念博物館」（National September 11 Museum），在獻花儀式中悼念2001年恐怖襲擊的近3000名受難者。這是自英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於2010年訪問紐約以來，首次有在位的英國君主到訪。



查理斯三世和卡米拉週三在紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）的陪同下，步行至環繞紀念池的圍牆邊，牆上刻有襲擊受難者的姓名。查理斯三世在圍牆上獻花致意。這是自紀念博物館在2014年開放以來，英國君主首次到訪。紐約多位政要出席，現場安保嚴密。

查理斯三世在向美國人民表達慰問的卡片上寫道：「我們緬懷在2001年9月11日不幸喪生的人們，我們與美國人民站在一起，共同面對他們遭受的巨大損失」。此外，查理斯三世伉儷還會見了遇難者家屬、急救人員及相關機構代表。

王后卡米拉其後參觀紐約公共圖書館，宣導識字閱讀，捐贈自創的文學人物形象及複刻版小熊維尼系列玩具，多位名人出席。

查理斯三世則前往哈林區（Harlem），參與「哈林種植」計劃，並協助一群孩子餵雞，還一同種植了薰衣草和芥菜。他隨後還將在曼哈頓會見商界與金融領袖，並出席他於1976年創立的慈善機構「國王信託」（King’s Trust）招待會。