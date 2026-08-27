美國裁定911恐襲主謀於2028年受審　拖延逾四分之一個世紀

據美媒報道，美國空軍法官8月26日裁定，「9・11」事件主謀穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）及三名同案被告，將於2028年6月5日正式開庭受審。屆時，這起造成僅3000人遇難的恐怖襲擊，將時隔逾四分之一個世紀。



報道指，法官駁回檢方2027年開庭的訴求，理由是過於倉促，又表示延後庭審，可以預留充足時間處理證據採信等司法爭議。

穆罕默德於2003年在巴基斯坦被捕，2006年起關押於關塔那摩灣（Guantanamo Bay）監獄。他曾達成認罪協議，承認全程策劃「9・11」襲擊並以換取終身監禁而免於死刑，但聯邦上訴法院去年將其推翻。

9月11日，美國紐約市，民眾在教堂的鐵閘綁上絲帶，悼念911恐襲事件的死難者。（Spencer Platt/Getty Images）

此後，美方重啟調查審理，目前法庭已正式立案追責共四名涉案人員，除穆罕默德外，另外三人是：阿塔什（Walid bin Attash）、阿里（Ali Abdul Aziz Ali）和豪薩維（Mustafa al-Hawsawi，暫譯）。

穆罕默德是擁美國教育背景的工程師，這場遲來的審判也備受國際社會關注。