美國裁定911恐襲主謀於2028年受審 拖延逾四分之一個世紀
撰文：林嘉敏
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據美媒報道，美國空軍法官8月26日裁定，「9・11」事件主謀穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）及三名同案被告，將於2028年6月5日正式開庭受審。屆時，這起造成僅3000人遇難的恐怖襲擊，將時隔逾四分之一個世紀。
報道指，法官駁回檢方2027年開庭的訴求，理由是過於倉促，又表示延後庭審，可以預留充足時間處理證據採信等司法爭議。
穆罕默德於2003年在巴基斯坦被捕，2006年起關押於關塔那摩灣（Guantanamo Bay）監獄。他曾達成認罪協議，承認全程策劃「9・11」襲擊並以換取終身監禁而免於死刑，但聯邦上訴法院去年將其推翻。
此後，美方重啟調查審理，目前法庭已正式立案追責共四名涉案人員，除穆罕默德外，另外三人是：阿塔什（Walid bin Attash）、阿里（Ali Abdul Aziz Ali）和豪薩維（Mustafa al-Hawsawi，暫譯）。
穆罕默德是擁美國教育背景的工程師，這場遲來的審判也備受國際社會關注。
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