廿載對外軍事行動致94萬人身亡　數據揭美國911後血債累累 ？

美國與以色列2月28日聯手襲擊伊朗，德黑蘭隨後激烈報復，波及其他海灣國家。中東局勢持續震盪，影響愈發擴散之際，外界擔憂恐重塑地區局勢。伊朗軍方近日也調整戰術，並將目標鎖定在他們眼中的美國弱點：用來保護區域部隊與軍事資產的攔截飛彈與防空系統。



過去20年，美國在受911事件衝擊後主張武力回應，針對ISIS等恐怖組織，發動遍及世界的「全球反恐戰爭（GWOT）」，不僅令美軍深陷戰爭泥潭損失慘重，更殃及當地大量的無辜民眾。



奧巴馬、特朗普轟炸7國家 數量稱冠

2001年，時任美國總統小布殊（George W. Bush）因應911事件在國會首次提出反恐戰爭這一概念，並推動美國發動全球性軍事行動，此舉重塑美國外交政策，以致美國在中東等超過10個國家發起軍事行動，包括派出地面部隊、轟炸或導彈襲擊。

自此，美國歷經了4任總統，並主要發動過3場全面戰爭，分別是2001年至2021年的阿富汗戰爭、2003年至2011年的伊拉克戰爭，以及為打擊ISIS組織於2014年在敘利亞、伊拉克、利比亞等地發動的「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve）引致的戰爭，不過這一行動至今仍未完結。

在這些戰事中，小布殊任內一共對5個國家發起過軍事行動，涉及是阿富汗、伊拉克、也門、索馬里（Somalia）、巴基斯坦，遍及亞洲與中東；奧巴馬（Barack Obama）接任後進一步擴大軍事行動範圍至7個國家，新增利比亞和敘利亞。

而總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在他首個任期延續奧巴馬施政，維持對7國的軍事行動；等到拜登（Joe Biden）上台後，美國不再對巴基斯坦與利比亞進行軍事行動，並從阿富汗撤軍，對外國打擊數目也回落至5個國家。

去年，特朗普重返白宮後再次擴大打擊範圍，對7個國家發動軍事行動，包括對委內瑞拉發動襲擊，捉走該總國統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛），還接連兩次對伊朗發動襲擊。

20年來至少43.2萬名平民直接喪生

根據美國布朗大學沃森國際和公共事務研究所（Watson Institute for Internationaland Public Affairs）的調查分析，在911事件過後，截至2023年，在這22年間預料有94萬人因美國主導的戰事當場身亡，包括在阿富汗、伊拉克、敘利亞、也門與巴基斯坦直接死亡的至少43.2萬名平民。

調查指出，這些死亡的平民不包括那些因餓死、病死、傷重不治等間接因素而死亡的平民，若加上因衝突導致間接死亡的人數，總死亡人數將升至介乎450萬至470萬之間，且數字還在持續上升。

此外，根據美國國防部的傷亡分析系統（Defense Casualty Analysis System）歷次對外軍事行動的傷亡統計數據，美軍在阿富汗戰爭期間，即2001年至2014年的持久自由行動（ Operation Enduring Freedom，OEF）以及延續OEF的自由哨兵行動（Operation Freedom's Sentinel，OFS）中，共有1,922名士兵直接死亡及逾2萬名士兵受傷。

而在伊拉克戰爭期間，共有3,456名美國士兵直接死亡，與逾3.2萬名士兵受傷。

2001年10月，美方向阿富汗發動空襲，並帶領盟國軍隊在當地打擊塔利班勢力。兩個月後，塔利班政府倒台，部分軍隊逃亡至巴基斯坦。圖為2019年12月，阿富汗軍方捕獲一名持有爆炸裝置的塔利班戰士。（Reuters）

兩場戰爭共駐紮約20萬士兵

美國在打響阿富汗戰爭後，憑藉聲稱伊拉克擁有大規模殺傷性武器，以及揚言總統薩達姆（Saddam Hussein）暗中支持ISIS組織，推動九一一事件發生，因此在2003年發動伊拉克戰爭。當時的美軍在戰爭打響後不斷向伊拉克派出軍隊，軍隊駐紮人數則在同年的8月達到14.9萬名士兵的高峰。

與此同時，美國逐步向阿富汗派出並在當地駐紮軍隊，截至2011年，美國在阿富汗共駐紮10萬名士兵。隨着伊拉克戰爭的加劇，小布殊再度增兵，令駐軍人數在2007年的11月達到16.5萬人的最高峰。

直至奧巴馬上台後，政府開始檢討兩場戰爭，著手推動撤軍，才令美軍駐紮伊拉克士兵人數回落。儘管美國有撤出伊拉克部隊，但仍然推動在阿富汗駐軍，令2009年美國駐紮在伊拉克以及駐紮在阿富汗的士兵人數來到約20萬人。

截至2011年的除夕，在駐伊拉克的美軍盡數撤離，而截至2021年的8月31日，在駐阿富汗的美軍才悉數撤離。