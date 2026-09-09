FBI等三機構聯合警告：中國AI公司工業規模惡意抄襲美國模型

美國家安全局（NSA）、聯邦調查局（FBI）及網絡安全與基礎設施安全局（CISA）9月8日聯合發布網絡安全公告，警告中國人工智能公司正以工業規模「蒸餾」美國前沿AI模型，系統性提取受限功能，用於訓練自家模型。



公告指，雖然「蒸餾」是AI研究中合法且有用的技術，但中國公司利用此技術，令中國AI模型毋須投入大量研發成本、算力、電力及基礎研究，即可持續縮窄與美國的技術差距。

三部門稱，中國AI模型的進步，將增強其軍事及網絡攻擊能力，可能用於對付美國及盟友。

作為一家中國AI初創公司，DeepSeek在海外遭到諸多質疑。（Reuters）

美國家安全局總部位於馬里蘭州米德堡（Fort Meade），今次是三大機構罕有聯合就AI領域發布專門公告。報告指，中國AI公司刻意將行動分散至全球AI生態系統，包括多個AI模型供應商、雲端平台及基礎設施，避免單點被偵測。

公告又指，中國公司試圖系統性地提取美國前沿模型的最佳能力及專有功能，美中在AI競賽中的競爭具重大國家安全影響，因前沿AI模型可能對關鍵基礎設施、軍事、經濟及科技範疇構成重大風險。

報告說，受影響範圍包括公共部門、產業界、外國夥伴系統，以至整個國防工業基地及戰爭部，建議雲端服務商、API聚合商及基礎設施供應商加強協作，建立對工業規模「蒸餾」攻擊的協同防禦。