美加貿易戰升級　美禁部分加國商品進口　對高爾夫球車等徵附加稅

美國白宮升級與加拿大的貿易戰，宣佈禁止包括酒類在內的特定加拿大商品進口，同時還提高另外一些加拿大產品的關稅。



法新社報道，根據白宮星期二（9月8日）晚發佈的一項總統行政令，美國將從9月15日起，對加拿大床墊、摩托艇、高爾夫球車等一系列產品加徵50%的附加稅。

根據同時發佈的其他行政令，針對加拿大多種酒類以及一些乳製品例如乳清的進口禁令，將於9月29日生效。

路透社早前報道，白宮網站8日晚發佈的通知顯示，9月29日起禁止進口的加拿大產品還包括機動車輛。

2026年9月7日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）下機做出手勢。（Reuters）

特朗普（Donald Trump）當天在自家社媒平台Truth Social貼文說，他已指示美國總務管理局（GSA）與美國貿易代表辦公室合作，將加拿大原產產品從GSA的「多重授標計畫」（Multiple Award Schedules）中剔除，直到加拿大恢復對美國農民與企業的全面公平互惠待遇。

加拿大對美國商品徵收的報復性關稅已在星期二淩晨正式生效。

本文獲《聯合早報》授權轉載

