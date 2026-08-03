馬來西亞16歲少女遭師弟狂刺殞命　少年今受審面臨40年囚

馬來西亞2025年發生一宗轟動性的校園殺人案，一位14歲少年跟蹤同校16歲師姐進入女廁之後，連刺數刀將她殺害。該少年3日出庭受審，面臨30至40年的監禁，並可能受鞭刑。



綜合英國廣播公司（BBC）及馬來西亞傳媒星洲網報道，事發去年10月，死者葉芯嫙在吉隆坡一所學校的女廁所內，遭跟蹤者持刀襲擊，身中約50刀當場斃命。當時14歲的男學生被捕，遭控謀殺，但拒不認罪。

2025年10月20日，馬來西亞吉隆坡，圖為死者家屬為在學校遭人刺死的16歲少女葉芯嫙舉辦喪禮儀式。（截圖自X@fmtoday）

星洲網引述警方指，這名少年單方面暗戀受害人，惟對方並不認識他。警方懷疑少年有可能受到社交媒體上厭女內容的影響。

根據馬來西亞法律規定，由於涉案疑犯在案發時尚未成年，其身份依法不得公開。馬來西亞現行刑事責任年齡為10歲，而謀殺罪一旦罪成可判處死刑，或監禁30年至40年以及鞭笞12下。然而，鑑於疑犯未成年，得以免除死刑；若罪名成立，將交由國家元首或州份長官裁定監禁年限。

該案發生時在馬來西亞全國引起震動，並引發社交平台對兒童負面影響的探討。馬來西亞今年6月禁止16歲以下兒童在社交平台開設賬戶。