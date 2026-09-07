習特會前中美擬AI安全對話　學者：面對超地緣政治風險尋有限共識

中美高層正籌備預計於9月中旬舉行的人工智能（AI）安全對話。分析認為，前沿AI能力突飛猛進，失控風險上升，給中美乃至世界帶來「超越地緣政治的安全挑戰」，兩國應尋找競爭中的有限共識。



中美元首今年5月會面時，同意就AI展開政府間對話。路透社周六（9月5日）引述消息人士報道，兩國擬於9月中舉行美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二任期以來，首次聚焦AI的官方雙邊會談。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年5月訪問北京，同中國國家主席習近平會面時，雙方同意就人工智能（AI）展開政府間對話。圖為5月14日，中國人民解放軍士兵舉起美國國旗和中國國旗，參加歡迎儀式。（Reuters）

聽取相關籌備簡報的知情人士說，美方代表團會由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）率領，中方則可能由中國國務院副總理何立峰，或由負責協調科技、AI和半導體政策的副總理丁薛祥牽頭。

對於議題，消息人士說，美方希望與中國在監測AI主導的網絡攻擊方面展開合作，並可能提出要求中美AI企業進行「自我監管」、共享訊息。同時，華盛頓也會提出中方以「蒸餾」方式獲取美國AI模型能力的問題。

中方官員在籌備會議時則一再強調AI對話的重要性，並將之視為中美峰會的一項重要成果。中國國家主席習近平和特朗普預計9月24日舉行峰會。

分析認為，中美作為AI兩大力量此時對話十分關鍵。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚接受《聯合早報》訪問時說，認同「現在不談，以後可能就來不及了」的說法。

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當前AI智能體能力不斷增強，失控風險不斷上升。今年7月，近700個基於OpenAI模型構建的AI智能體入侵初創企業Hugging Face；中國主流大模型深度求索（DeepSeek）和Kimi也曾在誘導下突破安全限制，輸出受限內容的情況。

顧清揚指出，全球AI治理存在巨大短板，不補上可能影響到整個人類的福祉，甚至引發生存風險，「這不只關乎中美，而是超越了國際地緣政治競爭的問題」。

他認為，這次會議中美若能帶頭合作，能成為提供框架和基礎的起點，未來才能逐步納入全球南方、全球北方國家的訴求，才能成為全球認可、可執行的AI治理標準。

目前，中美均表現出對AI議題的重視，且並非像經貿等課題那般針鋒相對。

9月1日至2日在美國舉行的二十國集團（G20）創新部長級會議期間，美國呼籲形成「卡羅來納原則」（Carolina Principles），指出監管應保持靈活和風險導向，中國也簽署這一原則。路透社指出，中美在AI監管的這一點上出現罕見的趨同。

清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊受訪時說，AI正在從中美科技競爭的前沿，逐漸進入雙邊關係的戰略穩定議程，但兩國在晶片、出口管制等方面仍存在激烈競爭，短期很難改變。

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「更現實的路徑是尋找『競爭中的有限共識』，從雙方都可能受到傷害的安全風險入手，例如AI輔助網絡攻擊、前沿模型失控、重大AI安全事件的訊息溝通，以及AI軍事應用的風險管理。」

他說，如果元首會晤前能夠先在AI領域進行實質性溝通，哪怕只是建立定期對話、風險事件通報或者技術層面的交流機制，也可以成為一個有意義的早期成果。

策緯諮詢公司（Trivium China）數字研究主管凱娜（Kendra Schaefer）則指出，Hugging Face事件後，美中雙方的首要關切已轉向AI智能體失控風險。美國可能要求中方保證加強監管，並允許實驗室之間共享安全訊息。

她指出，合作的一大障礙，是中方擔心美國借安全之名遏制中國AI發展。不過，加強安全事故、研究發現和最佳實踐的共享，仍有積極意義。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（左）和美國總統特朗普（Donald Trump，右）在北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上，向持有花束及美國國旗的孩子們揮手致意和鼓掌。（Reuters）

孫成昊也談到，不宜把AI安全對話簡單看成雙方為了元首會晤找成果，更多是說明雙方正在嘗試把「建設性戰略穩定」從一個總體定位逐步轉化為具體的風險管控安排，為元首會晤進一步發揮戰略引領作用創造條件。

除了AI安全對話，中美也在經貿和商業層面為元首會晤鋪墊。

路透社星期五（9月4日）引述兩名知情者稱，習近平據報擬率領龐大中國企業代表團訪美。知情人士稱，此舉旨在顯示中國願意支持在美國投資，並與美國建立商業關係，同時也在中期選舉前為白宮提供一些潛在的經濟獲益。

此前《南華早報》也報道中美正商討中企高管是否隨習近平訪美，但目前沒有消息說明有哪些企業將隨團訪美。南京大學國際關係學院院長朱鋒指出，特朗普今年5月訪華時帶了包括英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳、特斯拉（Tesla）創始人馬斯克（Elon Musk）等美國高管，高管也參與了與中國高層的交流見面。如果習近平帶中國企業家團隊訪美，也是一個關聯性的對等安排，同時反映從中國立場來說，也希望繼續推動商業合作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

