小國爆發大能量　尼泊爾救災行動贏得讚揚

8月26日在中國西藏和尼泊爾爆發的跨境泥石流和洪水災難，給中尼兩國造成了巨大損失，對尼泊爾更是世紀災難，屬於該國近代最慘重的山地災害事件之一。截至2026年9月7日，尼泊爾官方公布確認已經遇難1355人、失聯4996人。

尼泊爾國家減少災害風險管理局尚未發布最終核定經濟損失總金額，但從網上流傳的視頻和已確認損毀的數據看，大量災區村鎮被夷平，幾十座橋樑、數十公里道路、水電設施、旅館商鋪被毀，大量家庭房屋、牲畜、財產滅失，河谷沿線多個縣生產生活體系遭到重創，損失慘重。旅遊業遭到重創。

值得注意的是，面對這場突如其來的重大災難，尼泊爾官方沒有陷入慌亂，其救災表現反而贏得了各方讚揚，交出了一份硬核答卷。

官方救援組織有序

災害突發之後，尼泊爾形成國家高層、軍方、地方行政、民間力量聯動的救災體系，動員響應速度超出不少外界預期。災害發生數小時內，尼泊爾國家減少災害風險管理局就啟動國家級重大災害應急響應，總統、總理第一時間介入救災指揮，軍方、警察立刻向努瓦果德縣等核心受災區域投送力量。

軍方前線指揮部直接設置在受災縣域，高層官員多次搭乘直升機飛抵災區現場辦公，就地協調搜救、轉運、物資調配。因為山區道路大量被泥石流沖毀，地面車輛無法通行，尼方緊急調用直升機，把救援人員、搜救犬、基礎物資投送到被隔絕村鎮。地方政府、警察站也就地組建搜救分隊，對河谷兩岸開展排查。

2026年8月26日，尼泊爾與中國西藏邊境發生嚴重泥石流，在洪災發生10天後，一名64歲尼泊爾婦女什雷斯塔（Chandika Shrestha）被尋獲。美媒引述一名當地官員表示，婦人的家人此前一直以為她已經遇難，甚至已開始為她準備舉行葬禮。（Reuters）

除官方之外，尼泊爾本地民間救援力量、NGO也快速匯合，形成全社會共同救災的局面。

災情訊息公開透明

本次救災過程中，尼泊爾政府保持了較高訊息透明度，沒有對災情報道進行封鎖，各類傷亡、失聯、救援進展訊息由官方積極主動對外釋放。尼泊爾國家減少災害風險管理局堅持每日定時對外更新遇難、失聯人員統計數字，通過官網、社交媒體、新聞發布會同步對外發布。

此外，尼方還主動向周邊國家、國際機構通報災害源頭、堰塞湖風險、外籍人員被困等關鍵訊息。例如在水電站隧洞大規模人員被困事件發生後，尼軍方第一時間對外公布隧洞被困人員大致規模，同步告知多國使館，方便各國核實本國公民處境。後續隧道救出倖存者的消息，也是尼方率先對外披露。

因為本地媒體、國際通訊社記者可自由出入前線現場，跟隨救援隊伍記錄搜救實況，隧道救援、廢墟清理、傷員轉運等大量一手畫面直接對外傳播。遇難者身份甄別進展、安置點民眾生活、次生災害風險預警等訊息持續對外公開，讓國內外社會能夠實時掌握救災全貌，為國際援助提供了清晰參考。

救援行動效果顯著

搜救工作也取得了實實在在的成效。儘管災害破壞力極強，大量區域被巨量泥沙掩埋，搜救條件極端惡劣，但尼官方主導的搜救行動依舊救出大量被困人員。從網上流傳的救援視頻看，很多救援現場淤泥深達腰胸，救援人員需要匍匐爬行，依靠繩索固定身體，徒手清理泥沙開展挖掘，場景令人感動。

其中上崔樹裏 1 號水電站大型隧洞的成功救援尤為值得肯定。據尼泊爾當地媒體報道，泥石流襲來時，數百名工人、附近村民被泥石流封堵在隧洞內，對外隔絕。尼泊爾救援隊伍第一時間抵達洞口，冒着隧洞垮塌、淤泥塌陷風險開展作業，從隧洞當中成功救出350名被困的工人與當地居民。後續韓國國際救援隊進入隧洞開展深度搜尋，在隧道225米深處，又成功救出被困十天的中國安陽籍公民，這一救援案例被全球媒體廣泛報道。

尼泊爾軍方9月5日稱，一名受困中國公民從水電廠隧道獲救。（FB@PMO Nepal）

開放接納國際救援

開放接納國際救援力量，高效配合境外隊伍開展搜救作業是此次尼泊爾救災的另一大亮點。

這次災害發生後，尼泊爾政府沒有對境外救援設置壁壘，而是快速開放通道，接納多國專業救援隊、技術專家、救援物資入境，簡化救援人員通關流程，為國際力量進入災區作業提供場地、交通、翻譯等配套支持，國際救援力量得以快速投入一線搜救工作。多國醫療隊、災害評估專家相繼進入尼泊爾後，尼方統一協調調度，讓國際救援力量和本國救援體系有效融合，放大整體救災能力。

其中，韓國海外緊急救助隊抵達加德滿都後，尼方快速協調將救援隊送抵上崔樹里水電站隧洞救援現場，允許這支隊伍獨立開展隧道深部搜尋，正是這支隊伍在隧洞深處發現並救出被困十天的中國安陽公民陸海濤。

中國派出隧道救援專家團隊攜帶專業設備趕赴尼泊爾後，尼方前線指揮部也直接安排中方專家進入隧洞現場，和尼方救援人員共同研判隧洞風險、開展淤泥清理與生命探測作業。中方專家多次深入淤泥深厚的隧道內部開展搜尋工作。同時，尼泊爾順利接收中國運‑20 運輸機送來的帳篷、毛毯、急救包等大批緊急救災物資，機場方面優先保障救援物資快速卸貨轉運，第一時間送往各個受災安置點。

高效對接多國 妥善處置善後

因為本次災害屬於典型鏈式冰岩崩泥石流，災害過後河谷內形成多處堰塞湖，雨季持續降雨，山體鬆動，隨時可能再次爆發滑坡、洪水，次生災害威脅巨大。尼泊爾救災體系沒有隻盯着搜救，同時投入力量開展次生災害排查防控，定時對外發布風險提示，提醒下游居民遠離河谷危險區域。尼方還主動對接中方，接收中方提供的衛星遙感、水文氣象監測數據，把跨境監測訊息用於本地風險研判，提升預警可靠性。

因為此次災害有大量外籍勞工、遊客身處受災區域，多國公民出現遇難、失聯情況，尼泊爾政府也展現出較強的涉外事務處置能力。總統專門發表全國電視講話，專門對所有遇難外國公民表達哀悼，對外釋放善意信號。尼方設立專門對接各國外交使團的工作渠道，每日和多國使館同步外籍人員失聯、搜救、遺體發現的相關訊息，及時反饋各國關切。

西藏與尼泊爾邊境地區8月26日發生嚴重泥石流災害，釀成重大人員傷亡，至今仍有數千人失聯。政務司司長陳國基9月3日代表香港特區政府前往尼泊爾駐港總領事館簽署弔唁冊。（陳國基Facebook）

針對被困、獲救外籍人員，尼方協調直升機、車輛，協助使館轉運倖存者，幫助外籍倖存者聯繫本國親屬。對於發現的外籍遇難者遺體，尼方法醫、警方開展遺體識別留存證據，配合各個國家開展後續遺體移交工作。像獲救的中國公民陸海濤，尼方就配合韓國救援隊、中國駐尼泊爾使館，完成傷員轉運、醫療交接全流程工作。

尼方還主動向聯合國、相關友好國家通報災情全貌，積極對接國際人道主義援助，既接受物資、人員援助，如實說明本國救災短板，便於國際社會精準施以援手。這套涉外處置，即減少跨國救災溝通摩擦，也讓各國民眾家屬可以及時獲取災情相關消息。

當然，因為災難突發，又嚴重超出尼泊爾救災能力，在災害現場和救災過程中出現了一些令人遺憾甚至必須譴責的行為，如盜竊死者財物，有些受難者遺體未能及時收斂等。但這都是少數個例，不影響尼泊爾的整體救災表現。總體看，尼泊爾在這次災難中的表現確實值得肯定和讚揚。