泰國擬4月在泰柬邊境建安全圍欄　配備24小時監控

泰國將於4月開始在與柬埔寨的部分邊境地區修建圍欄，以加強邊境安全。



彭博社報道，泰國軍方發言人稱，第一道圍欄將位於泰國東部邊境的尖竹汶府（Chanthaburi Province），全長1.31公里。這個區域的圍欄建設並非出於領土爭端，而是已獲得柬埔寨的批准。

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聲明指出：「這項邊境圍欄的建設不僅是修建一道實體屏障，更是為了讓邊境居民安心。」

圍欄的建設預計將耗時約45天，這個地區已完成地雷清除工作，泰國一側邊境也修建了道路。泰軍未來預計將增設永久的圍牆，並建設配備傳感器及攝像頭的電子圍欄，以實現24小時監控。

2025年10月，泰國軍方向泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的妹妹朱拉蓬公主（Princess Chulabhorn）提交了建設藍圖，後者表明願通過基金會提供資金支持。

公主的哈泰提普基金會（Hataitip Fund）在10月下旬說，已收到超過2億泰銖（約4853萬港元）的公眾捐款。公主2025年12月向泰國軍方捐贈1億2100萬泰銖（約2936萬港元），用於資助該項目的第一階段。

泰柬兩國長達800公里的邊界爭議糾葛已持續逾百年。2025年7月和12月，雙方爆發多輪激戰，導致數十人死亡，超過100萬人被迫逃離家園。雙方2025年12月達成停火協議，同意休戰、凍結軍隊調動，以及聯手清除數十年來埋置在邊界地區的地雷。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】