咪急住買iPhone 18！外媒曝「9大理由」　等明年買20周年紀念機

蘋果（Apple）即將舉行秋季發表會，iPhone 18 Pro系列毫無疑問是最受到關注的最新產品，不過近期有科技媒體認為若想體驗外型和硬體上的重大變革，最理想的是再多等1年、直上明年的20周年紀念版iPhone，更給出9個理由。



《MacRumors》報道，蘋果本月將發表最新款的iPhone 18 Pro系列，不過外界預估其設計將與iPhone 17 Pro系列大致相同，僅在內部進行少量升級，若想體驗更大的變革預計要等到明年，屆時蘋果預計將推出1款經過徹底重新設計的「20周年紀念版iPhone」。

蘋果明年可能推出20周年紀念版iPhone。（X@theapplecycle）

相關圖輯：iPhone 20規格大改流出！放棄直角邊框變曲面 真全面屏驚艷全網

+ 4

iPhone 20 系列傳言將於明年9月推出，預計蘋果將跳過iPhone 19、直接在20周年推出紀念版，而《MacRumors》也提出再等1年的9大理由：

1. 四曲面全玻璃設計

據傳iPhone 20的顯示器玻璃將在4個邊緣處向外彎曲，從而在正常使用時遮擋住金屬邊框、營造出無邊框的視覺效果。

2. 更先進的OLED技術

蘋果計劃為20周年紀念版iPhone採用更亮、更薄的OLED面板，且可能導入三星（Samsung）的OLED螢幕，並應用其「色彩濾膜封裝技術」（Color Filter on Encapsulation）技術，除了減小整個螢幕的厚度，還能在提高透光率以增強亮度的同時降低耗電。

3. 螢幕下Face ID與前鏡頭

有消息稱蘋果正在持續測試相關硬體，旨在移除「動態島」，若成真，屆時Face ID和前鏡頭將移至螢幕下方。

蘋果明年可能推出20周年紀念版iPhone。（X@Saurav_DJ47）

4. 自研影像感光器

有消息稱蘋果正在開發自家的堆疊式感光元件，以取代先前在iPhone上一直採用的索尼（Sony）感光元件。

5. 移除實體按鍵

據傳，蘋果正在測試利用觸覺回饋技術來取代側邊的按鍵，包括側邊鍵、音量鍵、相機控制按鈕在內的按鍵都將被整合進機身邊框內，屆時按下時雖無實體位移，卻仍能提供觸覺回饋。

6. 2納米A21晶片

預計這款20周年紀念機型將搭載第二代2納米晶片，有鑑於即將推出的iPhone 18 Pro系列預計搭載A20 Pro晶片，這款紀念機型很可能採用A21 Pro晶片。

7. 全新電池

據稱，蘋果正在嘗試全新型態的電池技術，利用「矽陽極」（每克可儲存更多鋰離子）來提升電池容量，從而在不增加電池物理尺寸的情況下延長續航時間。

【延伸閱讀】iPhone Ultra徹底Android化？棄Face ID改打孔屏 機身激薄4.5mm（點擊放大瀏覽）

+ 3

8. 行動版高頻寬記憶體

傳聞蘋果正在評估垂直堆疊DRAM技術，旨在提高記憶體頻寬並增強AI運算效能。

9. 更大的尺寸

據傳這款20周年紀念機的螢幕尺寸可能比iPhone 18 Pro系列更大，傳聞蘋果正在為iPhone 20 Pro製作6.4吋的螢幕，並為更大的20 Pro Max製作7吋螢幕。

延伸閲讀：

iPhone相機內建超實用「1功能」 網驚：白用好幾年

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】