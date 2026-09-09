Apple發布會倒數　iPhone首款摺疊機將亮相　研發克服4挑戰

蘋果（iPhone）首款iPhone摺疊機即將亮相，據《彭博》（Bloomberg）披露，這款新機歷經近10年研發，可能成為iPhone問世近20年來最大幅度的設計變革。價格方面，蘋果近期曾討論將售價拉高至2199美元（約1.7萬港元），部分大容量版本甚至可能逼近3000美元（約2.4萬港元）。



庫克力推摺疊iPhone 研發近10年

蘋果前執行長庫克（Tim Cook）在2020年造訪亞洲期間，注意到三星電子、華為等品牌的摺疊手機愈來愈普及，返美後認為蘋果也需要進入這個市場，並要求加快研發。事實上，蘋果硬體工程團隊早在三星2019年推出首款Galaxy Fold前，就已研究摺疊手機、螢幕及相關零件。

2025年9月9日，美國加州，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook，中）在其總部的喬布斯劇場（Steve Jobs Theater）舉行活動。（Reuters）

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蘋果內部最早曾考慮將iPad mini做成可摺疊、展開後變成更大平板的形式，但庫克加入推動後，方向轉向更主流的摺疊iPhone。新機代號為V68，開發期間也有人稱其為iPhone Ultra，定位高於現有產品線。

售價最高逼近3000美元 主打大螢幕

據報蘋果早期曾將目標價格訂在1999美元，希望壓在2000美元心理關卡以下；近期則討論過最高2199美元的定價，部分大容量版本甚至可能接近3000美元。相比之下，目前標準版iPhone起價799美元，iPhone 17 Pro則從1099美元起。

iPhone 17（Apple）

新機預計配備約7.8吋內螢幕，採較寬的設計，外側則搭載5.5吋螢幕。蘋果設計師曾將摺疊後的機身尺寸構想為接近護照大小，展開後則類似Magic Trackpad。

克服摺痕與鉸鏈難題 押注摺疊機市場

蘋果研發期間面臨4大挑戰，包括降低螢幕摺痕、提升鉸鏈可靠度、開發新型柔性蓋板玻璃，以及讓更多相機元件能置於螢幕後方。最終，蘋果採用鈦金屬與鋁合金鉸鏈系統，並與康寧（Corning）合作開發客製化蓋板玻璃，強調摺痕比目前市售摺疊機更不明顯。

不過，摺疊iPhone可能不如一般iPhone耐用，且相機系統與電池續航力較弱。儘管如此，IDC資深手機市場研究員波帕爾（Nabila Popal）認為，即使價格高昂，這款摺疊iPhone仍可能大獲成功。

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