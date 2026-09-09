華為小米搶先出新機　蘋果發布新iPhone打響摺疊屏大戰

去年9月，華為和蘋果把新品發布會選在同一天，兩大手機品牌在中國市場「打擂台」的意味十足。一年後，雙方的新品發布會再次前後腳舉行。不過這一次，華為沒有等蘋果，比蘋果早了兩天半，而中國另一家手機品牌小米也同日加入戰局。



華為周一（9月7日）下午率先發布新一代超高端三摺疊手機Mate XT 2，小米也在同一天推出摺疊屏手機小米18 Fold。

兩家中國手機廠商都搶在蘋果之前出牌。蘋果將在周四（9月10日）凌晨舉行新品發布會。外界普遍預期，它將在會上推出旗下首款摺疊屏iPhone。

這將是華為和蘋果首次在摺疊屏賽道正面交鋒。面對這個重量級對手，已經在摺疊屏市場佈局多年的華為和小米，能否將先發優勢轉化為與蘋果競爭的籌碼？蘋果的入場，又會如何改變中國摺疊屏手機市場的格局？

華為小米搶先出牌

華為Mate XT 2有兩處摺疊結構，是兩年前推出的Mate XT後繼機型。新機在工程設計上更為複雜，起售價也上漲約10%，至1萬9999元人民幣，最高配置版本售價2萬4999元。

這款新摺疊屏手機的一大看點，是首次引入華為「LogicFolding」晶片設計理念，搭載的麒麟9050 Pro也是採用這一理念開發的首款晶片。

「LogicFolding」是華為今年5月公布的「韜定律」技術路線的一部分，旨在幫助公司應對美國在先進技術領域實施的限制。

2026年9月7日，在中國北京的一家華為專賣店，一名工作人員正在介紹新發布的華為Mate XT2摺疊屏手機。（Reuters）

華為半導體業務部總裁何庭波在新機發布前發表文章，回應外界對這項技術可能導致晶片過熱的擔憂。她稱，新晶片在每平方毫米晶體管數量增加55%的情況下，運行温度仍低於上一代晶片；執行部分關鍵任務時，功耗最多可降低66%。

同一天，小米推出迄今定位最高端的手機小米18 Fold。新機採用小米所稱的「中摺疊」方案，合上後與護照大小相當，展開後可同時並排運行三個應用程序。

小米創始人兼CEO雷軍稱，小米18 Fold在多個方面優於蘋果產品。新機重219克，展開後厚度為5.02毫米，重量比蘋果iPhone Pro Max更輕。

小米18 Fold搭載小米自研的玄戒O3人工智能（AI）處理器。雷軍稱，這款處理器的響應性能優於蘋果A19 Pro。新機也採用中國存儲晶片製造商長鑫存儲供應的DRAM存儲晶片。

小米18 Fold售價從1萬零999元至1萬4999元 。

蘋果入局 首先碰上華為

至於蘋果預計將在周四凌晨推出的首款摺疊屏手機，據行業估計，起售價可能在2000美元（約15685港元）左右，存儲容量更高的機型價格可能升至3000美元（約23528港元），有望成為蘋果歷來售價最高的手機產品。

雖然蘋果摺疊屏姍姍來遲，面對的並不是一片空白的市場。中國手機廠商和全球智能手機出貨量最大的三星電子，早已在摺疊屏市場佈局多年。在整體智能手機市場走弱的中國，摺疊屏也一直是表現相對堅挺的細分市場。

華為在中國摺疊屏手機市場的優勢更為明顯。據路透社報道，美國市場研究公司Smart Analytics Global的數據顯示，華為第二季佔中國摺疊屏手機出貨量的68%。

小米在9月7日推出摺疊屏手機小米18 Fold。

放到整個中國智能手機市場，華為同樣領先。據市場研究機構IDC的數據，華為第二季市場份額為22.6%，蘋果以18.1%緊隨其後，小米則佔12.4%。

值得注意的是，在中國手機市場整體轉弱之際，華為和蘋果仍在逆勢增長。第二季中國智能手機整體出貨量按年下滑4.3%，華為和蘋果出貨量卻分別增長19.4%和24.4%，也是主要手機廠商中僅有的兩個增長品牌。

這意味着，蘋果推出摺疊屏後，最直接碰上的對手其實就是華為。過去幾年，華為已經在蘋果缺席的情況下建立起摺疊屏優勢；如今蘋果首次進入這一市場，雙方在中國手機市場的競爭，也將延伸到摺疊屏。

知名爆料者迪克森（Sonny Dickson）近日分享了一組疑似蘋果首款摺疊iPhone的設計圖，能看見其整體外觀設計，包括背面相機模組與展開後的螢幕配置。（X@SonnyDickson）

摺疊屏為何成為必爭之地

為什麼華為、蘋果和小米紛紛加碼摺疊屏？背後既有對這一市場增長空間的押注，也有手機廠商向高端市場突圍的考量。

《中國新聞周刊》引述第一手機界研究院院長孫燕飆分析，隨着晶片計算能力提升，手機、筆記本和平板這三類產品可以實現無縫切換；加上AI可以替代大量人工輸入操作，未來可能減少用戶對筆記本和平板的依賴，「這構成了摺疊屏市場空間的根本來源」。

手機廠商加碼摺疊屏，也發生在全球智能手機市場整體承壓之際。Counterpoint數據顯示，今年全球智能手機出貨量預計下降14%，將創下有記錄以來最大跌幅。

彭博社報道認為，中國手機廠商受到的衝擊尤其明顯，因為它們對低價手機的依賴程度較高，而這類產品最難消化零部件價格飆升帶來的成本壓力。為了擺脱這一困境並提高產品售價，多數手機品牌正大力推廣包括摺疊屏在內的高端產品。

不過，對已經佈局摺疊屏多年的華為和小米來說，市場繼續擴大，並不意味着先發優勢就能一直保持。

據爆料消息，與Samsung和Google的折疊螢幕手機不同，蘋果折疊螢幕iPhone Fold展開時的寬高比更接近現在的iPad，是一款「闊折疊螢幕」機型。（Reddit@Subsyxx）

Counterpoint分析師林益帆認為，蘋果擁有全球最大的高端設備用戶基礎，摺疊屏iPhone將取得良好銷量，並迅速搶佔市場份額。Smart Analytics Global預測，蘋果今年可能拿下全球摺疊屏手機市場25%的份額，並在明年以41%的市場份額躍居全球第一。

但蘋果入場未必只會從華為、小米手中搶走消費者。摺疊屏問世多年，至今仍是相對小眾的手機品類。林益帆認為，蘋果的加入可能推動摺疊屏進一步普及，併產生外溢效應，帶動其他品牌摺疊屏手機的需求。

華為和小米搶在蘋果發布會前推出新品，搶到的不只是時間上的先機。過去幾年，兩家公司趁蘋果缺席摺疊屏市場，已經積累了一定的產品、技術和市場基礎，也有了與蘋果正面競爭的底氣。

但蘋果擁有龐大的高端用戶群，其軟硬件生態整合能力，也可能成為它爭奪市場的籌碼。隨着蘋果即將入局，中國摺疊屏手機市場真正的較量，或許才剛剛開始。