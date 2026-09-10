以色列首設駐斯洛文尼亞大使館　兩國關係解凍

以色列9月9日宣布將在斯洛文尼亞開設首個大使館，標誌兩國關係在新一屆中右翼政府上台後明顯改善。以色列外長薩爾（Gideon Saar）形容是「歷史性的一天」。



路透社報道，薩爾與斯洛文尼亞外長卡伊澤（Tone Kajzer）在盧布爾雅那（Ljubljana）共同見記者。薩爾表示：「這是以色列對兩國友誼及未來的明確承諾。」他感謝斯洛文尼亞政府及總理揚沙（Janez Jansa）對以色列的友好。

斯洛文尼亞。（Getty）

薩爾展開兩日訪問之際，兩國簽署教育、科學、文化、青年及體育領域的合作備忘錄。卡伊澤說：「經過一段政治接觸較少的時期，現在是時候將兩國合作提升到更高水平。」他透露，以色列商界代表團稍後出席經濟論壇，預計將帶來新投資。

斯洛文尼亞國內亦有反對聲音。前總理戈洛布（Robert Golob）所屬的自由運動黨聯同左翼黨，向國會提交彈劾揚沙的動議，批評其政府外交政策只顧以色列利益。多個學生組織、左翼反對黨及親巴勒斯坦團體計劃周三晚示威，抗議大使館開幕。

斯洛文尼亞是歐盟及北約成員國，前自由派政府曾承認巴勒斯坦國，亦是首批禁止從西岸進口商品及禁止以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）入境的歐盟國家之一，惟新政府上台後已迅速撤銷有關決定。