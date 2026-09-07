威特科夫、庫什納連訪俄烏推銷和平　這不過是特朗普的單次交易

美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）和女婿庫什納（Jared Kushner）近日連訪莫斯科、基輔。根據美國總統特朗普（Donald Trump）的說法，目的是推動結束戰爭，美國現在有一個「具體的和平方案」，「我們有一個和平的想法。」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）也非常配合，俄烏一致宣佈為美國特使調停戰爭停止襲擊對方首都三天。

特朗普2024年競選美國總統時就曾放言24小時就可以結束俄烏衝突，但一兩年過去，俄烏仍在打。眼看着特朗普任期過半，距離11月的中期選舉不到兩個月的時間，特朗普又到了需要向選民交差的時間。如果不能叫停俄烏衝突，特朗普將面臨非常直接的選舉攻擊，這是毫無疑問的。因此叫停俄烏衝突是特朗普必須要做的事情。

2026年9月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner）、特使威特科夫（Steve Witkoff）訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面後共同會見記者。（Reuters）

過去一兩年，特朗普不是沒有嘗試調停俄烏衝突，威特科夫和庫什納都曾到訪過俄羅斯，但是這兩個人一起發力同時訪問莫斯科和烏克蘭還是第一次，尤可見特朗普此次叫停俄烏衝突的決心。

特朗普非常清楚，如果輸掉中期選舉，他將面臨無窮無盡的彈劾，剩餘的兩年任期將會在爭議中度過，未來坐牢的可能性並非沒有。贏得中期選舉，是特朗普現在最優先的任務。

特朗普已經進入了選舉狀態，他在意的國際問題正在一步步解決。伊朗的拒不妥協讓美國進退失據。為了彌補伊朗阻斷霍爾木茲海峽帶來油價飛漲，特朗普政府前不久和委內瑞拉簽訂了對委內瑞拉已探明石油儲量中逾650億桶的「多數控制權」，試圖以此來平抑油價物價。

2026年9月6日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔會見美國特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）。（Reuters）

和中國的貿易戰科技戰儘管沒有結果，但特朗普5月訪華之後，中國國家主席習近平將於9月下旬訪問美國。中美如果在晶片和稀土方面達成共識，中美關係將會趨穩，特朗普終於可以向迫切需要中國稀土的商界企業界交差，特朗普票倉農民的大豆粟米也都將有穩定銷路。

派出威特科夫庫什納前往莫斯科和基輔，是特朗普在俄烏衝突上發力，爭取有利於選情局面的關鍵努力。委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）仍在美國扣押，特朗普引入委內瑞拉石油調控本國物價並非不可實現。中國打出了稀土牌，美國手中還有晶片和關稅等牌，只要美國願意，做出些許妥協來穩定中美關係並非難事。特朗普外交全盤中，目前唯一的未知數其實是俄羅斯。

普京要的是烏東四州的領土屬俄以及一份長遠的烏克蘭不加入北約的承諾，俄羅斯要的是制度性的勝利。而烏克蘭和歐洲不會接受承認失去領土這樣的戰敗條款，並且需要保障和平的戰後安全方案和重建經濟方案。當俄羅斯和烏克蘭歐洲之間的結構性矛盾遲遲沒辦法解決時，特朗普需要的卻是立刻停火實現和平。

2026年9月5日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）、美國特使維特科夫（Steve Witkoff）進行會晤，討論俄烏戰爭問題。（Reuters）

儘管從長遠戰略看，美國需要結束俄烏衝突，需要從中東戰略抽身，以集中精力應對中國帶來的戰略挑戰。但對特朗普來說，結束俄烏衝突，哪怕是短暫叫停衝突，更為重要。

澤連斯基和歐洲過去一兩年成功將特朗普拖回聯合應對俄羅斯的框架，但是面對特朗普迫在眉睫的挑戰，這次停火是他們不得不接受的。特朗普憑藉軍事優勢能夠做到強勢彈壓歐洲與烏克蘭接受停火。

問題是如何讓普京同意停火？從2022年到現在，四年多的交戰讓俄羅斯精疲力盡，普京的確需要喘口氣，但是一直打下去俄羅斯也可以忍痛接受。要想打動普京，特朗普就要有足夠誘人的籌碼才行。

8月25日，美國中央情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）親自到訪莫斯科後，俄羅斯財政部長西盧阿諾夫（Anton Siluanov）突然可以直接到美國本土出席G20央行行長和財長會議了。如果沒有美方的默許與協調，這件事根本無法辦成。

圖為2026年8月31日，俄羅斯財長西盧安諾夫（左二）出席在美國北卡羅來納州阿什維爾（Asheville）舉行的G20財長及央行行長會議。（Reuters）

美國總統特使威特科夫和女婿庫什納在莫斯科期間，普京的談判代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）再次提出未來俄美大型經濟合作的可能性，白宮確認經濟合作問題進入了討論範圍。特朗普政府現在給出的許諾，並不是解除制裁這麼簡單，還有恢復經濟關係，甚至是合作投資，手筆不可謂不大。

如果特朗普輸掉中期選舉，剩餘的兩年任期特朗普會有精力去結束俄烏衝突嗎？特朗普兩年後任期結束，下一任美國總統會在俄烏衝突上持有和平的立場嗎？這些都是未知數，過了中期選舉的這個關口，特朗普是否會撕毀協議很難說。

過去一兩年都沒有談妥和平方案，特朗普政府寄希望於在中期選舉之前一兩個月迅速談妥，無異於痴人說夢。普京應該非常清楚，現在同特朗普談俄烏和平，不過是一場單次交易，而非長遠的和平方案。這一單能夠獲得多少，就看特朗普願意出多少。