火燎森英國控告妻子盜取13.5億港元比特幣　批家中裝CCTV偷密碼

據英國傳媒3月16日報道，股評人兼網絡紅人火燎森（原名袁炳煇，Yuen Ping Fai）在英國控告妻子，指控她透過在位於白禮頓（Brighton）的家中秘密安裝閉路電視，繼而竊取密碼，盜取2323枚比特幣（Bitcoin），現時市價達到約13.5億港元。案件正在英國高等法院審理。



綜合《每日郵報》、《泰晤士報》報道，事發於火燎森與妻子Li Fun Yung正在辦理離婚期間，44歲的火燎森在法庭主張早在2023年7月懷疑妻子企圖偷取其比特幣，他在家中安裝錄音設備，並表示可以證明妻子「獲得其助記詞，竊取比特幣」。

2023年8月，火燎森與妻子對質後被捕，他之後承認犯下實際身體傷害罪和兩項普通攻擊罪。據報道，火燎森及後報警指其妻子盜竊比特幣，其妻12月被捕，之後獲保釋。火燎森指該些比特幣達到2323枚，以現行市價每枚約7.4萬美元計算，價值約為1.72億美元（約13.5億港元）。

報道指，火燎森妻子遭錄音的說話內容涉及她在家中安裝閉路電視，她也說道「比特幣已轉到我帳戶，但能看到你收下了嗎？」火燎森又主張錄下妻子討論因該些巨額資金可能涉嫌洗黑錢而會遭移交警方的風險。

火燎森的比特幣本來存放於冷錢包，他主張妻子把他的巨額比特幣轉到71個其他區塊鏈地址，甚至可能得到其姊妹的幫助。

「冷錢包」本來屬於不連接網絡的設備，遭盜竊風險低，但任何擁有錢包「助記詞」（通常為一組24個單詞）的人可以在其他設備上重新創建該錢包。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）標誌的照片。（Reuters）

執法人員曾展開搜屋行動，在屋內找到10個冷錢包，5組恢復種子（recovery seeds，有時稱為助記詞）及多隻手錶。

報道稱，火燎森的妻子現居於香港，她向法庭提交宣誓書，指「並不知曉需要提供任何資訊來回應」（unaware of any information required to be provided in response）有關加密貨幣轉移的問題。

火燎森正尋求取回比特幣，並凍結妻子及其姊妹持有的任何加密貨幣資產。

在高等法院的庭審中，法官指火燎森的勝訴可能性高，又指其妻曾有多次機會陳述自己一方的觀點，但她拒絕這樣做。