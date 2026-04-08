英媒：伊朗要求油輪以比特幣付通行費　警告未經批准船隻將被摧毀

據英媒8日報道，伊朗要求所有過往霍爾木茲海峽的油輪報告船上貨物並以比特幣支付通行費，任何未經批准的船隻「將被摧毀」。



報道引述伊朗石油、天然氣和石化產品出口商聯盟（Iranian Oil, Gas and Petrochemical Products Exporters' Union）發言人Hamid Hosseini稱，伊朗要求所有油輪需要通過電郵報告其貨物，當局隨後將通告其應繳費用，費率為每桶石油1美元，空油輪可以自由通過。

Hosseini表示當局還將監控並確保美伊停火期間不會有船隻被用於轉移武器。他稱：「一切船隻都可以通過，但每個船隻的程序將耗時，而伊朗並不著急。」

據報道，波斯灣內船隻當日收到以英文播放的廣播通知，警告「如果任何船隻試圖在未經許可的情況下通過，（它們）將被摧毀。」

2026年4月8日，船舶追蹤網站MarineTraffic顯示，數百艘船隻滯留於霍爾木茲海峽。（MarineTraffic）

儘管美國與伊朗宣布為期兩週的停火，但由於雙方對霍爾木茲海峽的開放條件存在根本分歧，目前仍有數百艘船隻滯留波斯灣，多數船東因風險未明而不敢貿然行動。

根據船運追蹤機構MarineTraffic數據，達成停火協議後已有兩艘船隻通過海峽，惟目前波斯灣內仍有426艘油輪、34艘液化石油氣船及19艘液化天然氣船等多艘船被困，涉及約2萬名海員。

關鍵障礙在於雙方表述不一。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求海峽「完全、立即、安全開放」，而伊朗則聲明是在與其武裝部隊協調下的「安全過境」。

業內人士稱，若停火能維持，未來幾天將有數十艘船嘗試離開，但整個供應鏈恢復需數週時間。

業界觀望的關鍵事項包括：美國海軍會否提供護航、保險市場能在多大程度提供風險保障，以及通行費爭議如何解決。目前，大多數船隻仍在等待更明確的安全保證與操作細節，這場困局能否在兩週的停火窗口內破解仍然未知。