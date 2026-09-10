韓婦因識破商品券造假慘遭滅口「凍死貨櫃」 冷凍庫1週前才裝好

韓國京畿道坡州市一間知名咖啡廳驚傳命案，一名60多歲婦人遭發現陳屍於店旁的冷凍貨櫃內。警方調查發現，婦人疑似因察覺商品券造假而遭殺害，現場查獲票面金額高達500億韓元（約3億港元）的疑似偽造商品券，且冷凍庫在案發一週前才剛安裝完成，預謀犯案疑點濃厚。



這間咖啡廳目前大門深鎖，門口張貼暫停營業公告。死者為一名60多歲婦人，警方查出案發當天，她來到一名素不相識男子所經營的咖啡廳。據了解，婦人受人委託，在一筆商品券交易中協助鑑定真偽並居中協調。

韓國坡州一間知名咖啡店爆命案。（YouTube@sbsnews8）

婦人近期從首爾前往坡州，當天晚上突然失聯，家屬隨後向警方報案。警方循着手機位置追查，不幸於隔天下午在咖啡廳旁的冷凍貨櫃內找到遺體。警方研判，婦人可能察覺商品券造假，嫌犯因此將她關進冷凍庫殺害。

現場發現的疑似偽造商品券，票面金額高達500億韓元。更不尋常的是，這座冷凍庫在案發一週前才剛裝設完成，案發當天老闆還叫員工不要上班，咖啡廳也暫停營業，讓預謀犯案的疑點進一步升高。

男子涉嫌向死者聲稱「禮券放在倉庫裡」，並將她帶進冷凍倉庫，但根據監視器畫面，只有男子獨自走出倉庫。（YouTube@sbsnews8）

韓國法律評論員分析，綜合目前掌握的跡象，不論嫌犯怎麼辯解，這宗案件預謀犯案的可能性都已經非常高。案發後，嫌犯曾多次進出咖啡廳，還向警方提供被害人的錯誤行蹤，警方不排除嫌犯意圖擾亂調查，甚至企圖銷毀證據。

警方目前已組成17人專案小組，追查犯案動機以及假禮券涉及的詐欺疑點。至於是否還有其他人參與，以及假禮券的來源，都將成為接下來的調查重點。

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