韓人氣女網紅直播30分鐘後「被殺害棄屍深山」　遺體曾遭嚴重施暴

20多歲的韓國網紅智雅（音譯，지아／Yoo Ji Ah）擁有約30萬名粉絲，未料某次進行直播，結束後30分鐘竟慘遭「斗內VIP」殺害，還遭棄屍深山之中。



據悉殺害智雅的50多歲崔姓男子（化名）是直播圈內的「榜一大哥」，曾斗內網紅超過韓幣1億元（約55萬港元），案發前一天他被監視器拍到向智雅下跪求情，重重謎團都讓外界好奇到底整起事件的真相。

兇手事前一天被拍到向智雅下跪。（궁금한 Y/YouTube）

點圖放大瀏覽：

韓國網紅智雅慘遭斗內金主殺害 凶手行徑成謎

韓國社會案件追蹤節目《令人好奇的故事Y》日前播出關於人氣網紅智雅的故事，提到智雅某天下午開直播，未料約30分鐘後就慘遭殺害，甚至被棄屍在全羅北道的深山中，該地點跟智雅毫無淵源，而智雅的遺體有遭嚴重施暴的痕跡。

智雅的母親則向媒體表示，凶手崔男自稱是能幫忙推廣或行銷SNS的代理商，他以能幫忙增加粉絲為由主動接近智雅。智雅曾在某直播平台上活動，而崔男就是該直播平台的「斗內VIP」。該平台如果贊助韓幣1.5億元（約82萬港元）就能獲得50級，崔男為46級，至少也要贊助韓幣1億元。

雖然崔男看似資金雄厚，還自稱是IT公司社長，但實際上手頭並不寬裕，跟吹牛的內容差很多，房子甚至遭到法拍。

根據警方說法，智雅生前被監視器拍到被人拉上車的畫面，凶手崔男則在案發前一天被拍到向智雅下跪哀求。節目方稱這是一起斗內到最後扭曲成失控關係，最終演變成殺人事件的悲劇。

【延伸閱讀】台27歲舞小姐遭家暴前男友停車場割喉慘死 當天曾稱「可能被斬」（點圖放大瀏覽）：

+ 14

延伸閱讀：

YTR Ted淚訴3歲女遭虐！幼兒園教師「逼睡走廊」 6家長痛撕黑幕

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】