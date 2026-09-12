美共和黨提前為「後特朗普時代」角力：誰接替特朗普？

據路透社9月9日報道，本周齊聚達拉斯的共和黨人將慶祝特朗普（Donald Trump）總統，並為中期選舉造勢。然而，若11月3日的投票結果不如人意，共和黨內部早已醞釀的辯論可能驟然激化：誰將接替特朗普，以及被特朗普重塑的共和黨將走向何方。



在這場討論中，副總統萬斯（JD Vance）處於最核心的位置。他週四的主旨演講被普遍視為2028年大選的早期試水，也將透露出他將如何領導一個「後特朗普」時代的共和黨。

由於憲法限制，特朗普無法尋求第三任期，接受路透社採訪的共和黨人表示，關鍵問題在於「特朗普主義」的哪些元素應當保留——黨內已在關稅、對外干預及民族主義議程的廣度等問題上出現明顯分歧。

這對「讓美國再次偉大」（MAGA）運動而言是一個關鍵時刻。儘管特朗普仍是黨內絕對主導人物，但中期選舉若削弱共和黨在華盛頓的權力，有關其政治繼承人及2029年卸任後黨綱的討論勢必加速。

在這場被非正式稱為「特朗普狂歡節」的活動中，公開場合不太可能談論「後特朗普」話題，但黨內官員預計，捐贈人和議員等人士會在私下頻繁提及該議題，而萬斯的演講正是這一背景下的重頭戲。

美國副總統萬斯2026年6月18日在白宮會見傳媒（Reuters）

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）被廣泛視為萬斯2028年共和黨總統提名的主要競爭對手。魯比奧9日正在厄瓜多爾，這是他南美三國之行的第二站。

保守派評論員兼網路影響者傑克·波索比茨（Jack Posobiec）表示，共和黨內部正在角力：一方尋求進一步推進萬斯宣導的民族主義政治，另一方則希望回歸更傳統的保守主義。他在大會現場說：「這是一場鬥爭，40歲以下的人群堅定地站在民族主義陣營，他們對回到布殊時代毫無興趣。」

來自佐治亞州的共和黨全國委員會女委員艾米·克雷默（Amy Kremer）則表示，關於未來的討論已持續數月，儘管伊朗戰爭讓部分特朗普支持者不安，但她預計特朗普的影響力仍將持續。

據悉，自2016年勝選以來，特朗普放棄了共和黨在自由貿易等問題上的長期立場，擴大了對工薪階層選民的吸引。他的支持者大多擁護「美國優先」議程，對聯盟、對外干預和國際機構持懷疑態度，經濟民族主義與嚴格移民政策已成為該黨派的標誌性特徵。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）被廣泛視為萬斯2028年共和黨總統提名的主要競爭對手。（Reuters）

然而，隨着特朗普支持率因伊朗戰爭和生活成本上漲而創下新低，部分黨內官員、活動人士和保守派學者認為，即便特朗普主義的核心精神得以延續，共和黨也可能面臨調整政策優先順序的壓力。

路透社表示，受訪共和黨人無人預期黨派會全面回歸小布殊或列根時期的干涉主義外交和自由市場正統。相反，他們認為強硬移民路線、對自由貿易的懷疑及反建制不信任感將繼續存在，同時更加注重「以民族主義資訊爭取工薪階層」。

最大的辯論可能集中於特朗普是否在激進關稅和對軍事干預上走得太遠。持續六個月的伊朗戰爭已造成18名美軍喪生，這與特朗普「避免新對外戰爭」的競選承諾相悖，勢必成為爭議焦點。

保守派智庫「美國指南針」創始人兼首席經濟學家奧倫·卡斯（Oren Cass）認為，後特朗普時代的共和黨將對中國保持更強硬的貿易姿態，並在外交政策上更加克制，同時伴隨其他調整。

喬治華盛頓大學政治管理研究生院教授馬修·達萊克（Matthew Dallek）則表示，萬斯與魯比奧可能將共和黨引向不同方向：萬斯延續特朗普的民族主義議程，涵蓋保護主義貿易政策和文化戰爭政治；魯比奧則可能尋求軟化關稅、緩和與盟友關係，並弱化移民等強硬政策。

除萬斯和魯比奧外，德克薩斯州參議員特德·克魯茲（Ted Cruz）也計畫在達拉斯發言，他上個月接受採訪時稱，共和黨人並未團結在萬斯身後，黨內的方向和優先事項之爭仍將持續。

本文獲《觀察者網》授權轉載

