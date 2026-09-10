泰國春武里府警員闖幼稚園槍殺妻子　返家與警方對峙18小時後投降

泰國東部春武里府（Chonburi）一名警官涉嫌9月9日（周三）在妻子任教的幼稚園將其槍殺。槍手在槍擊事件後逃回家中，隨後被警方包圍。警方與其對峙一夜後，兇手最終於周四投降。



泰國東部春武里府（Chonburi）一間幼稚園2026年9月9日發生槍擊事件，警方在現場調查（春武里政府）

美媒報道，據春武里府政府指，涉案警官名為Tatsapong Tongthat，隸屬於邦拉蒙（Bang Lamung）警局。他涉嫌於周三上午在農普拉萊（Nongplalai）市立幼稚園的一棟建築內殺害自己的妻子。

槍擊事件發生後，該校所有44名學生均未受傷，在其他教師協助下安全撤離。出於安全考慮，學校停課至周五。

目前，泰國加強槍枝管控的呼聲日益高漲，泰國政府已下令審查槍枝管理法規，措施包括暫停發放新的購槍許可證以及審查現有許可證。

儘管泰國擁有相當嚴格的槍枝法律，但其槍枝擁有率仍居亞洲前列。雖然大規模槍擊事件相對罕見，但近年來此類備受關注的暴力攻擊事件呈現上升趨勢。