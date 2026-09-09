泰國43歲女網約男同事　深夜赴約服藥後猝逝　警方介入調查

泰國一名43歲女子透過交友軟體結識同在一間工廠工作、32歲的男同事，不料7日前往對方位於北欖府的租屋處見面後，隔日凌晨被發現身亡。男同事向警方表示，女子抵達時神情恍惚，隨後服用數顆藥物便倒臥床上，直到他試圖叫醒對方時才發現她已無生命跡象。警方初步勘驗遺體未發現外傷，死因仍待法醫解剖釐清。



女子深夜赴約後猝逝

泰國一名43歲女子在凌晨被發現身亡。（The Thaiger）

根據《The Thaiger》報道，當地員警於接獲通報後，趕抵北欖府孟縣帕卡薩區一處租屋處，在屋內發現一名43歲女子遺體，身分尚未對外公開。初步檢查顯示死者身上並無傷口或遭受肢體攻擊痕跡。

43歲女服藥後猝逝▼▼▼

男同事向警方供稱，兩人透過交友軟體認識並聊天一段時間，同時也在北欖府同一間工廠工作。他強調雙方並非正式交往關係，當天是女方主動表示想來訪，他同意但告知對方事後須離開，因為房間未準備好接待客人。

男同事表示，女子約晚間10點抵達，攜帶兩套換洗衣物，當時她神情恍惚、低着頭走路，看起來像喝醉了，但他並未聞到酒味。女子在浴室待了約10至15分鐘後換裝，接着服用數顆藥丸，藥物包裝類似醫院藥袋，但他不清楚對方是否患有慢性疾病。

男同事描述，女子隨後身體虛弱、試圖站起卻跌倒，開始呼吸急促，他便請她躺到床上休息。凌晨2至3點間他試圖叫醒她，因床鋪狹窄希望她回家休息，但女子毫無反應，他觸碰後才驚覺對方已經過世。警方已將遺體送往法醫機構進行解剖，確切死因尚待調查結果出爐。

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