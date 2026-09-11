美國最高法院阻密蘇里新選區重劃地圖生效　共和黨眾議院優勢受挫

美國最高法院9月10日阻止密蘇里州在11月中期選舉中使用有利共和黨的重劃選區地圖，對總統特朗普（Donald Trump）及共和黨保住眾議院微弱多數的努力構成打擊。



路透社報道，大法官批准地圖挑戰者的緊急申請，暫緩聯邦法官允許僅使用新劃界的裁決。最高法院的簡短命令未經署名，亦未作解釋，並無大法官公開反對。

2026年9月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席在德州達拉斯舉行的共和黨全國中期選舉大會。（Reuters）

挑戰者包括反對共和黨重劃地圖的組織「People Not Politicians」。聖路易斯聯邦地區法院首席法官克拉克（Stephen Clark）8日作出裁決後，挑戰者迅速尋求最高法院介入。

克拉克的裁決與密蘇里州最高法院9月3日一致阻止該地圖、待公投表決的裁決出現衝突，令該州國會選區陷入不明朗。

密蘇里州共和黨人2025年通過新地圖，取消民主黨資深眾議員克利弗（Emanuel Cleaver）的堪薩斯城選區，是特朗普支持的全國重劃選區行動一部分。

共和黨目前在眾議院以219對214席佔多數，包括一名與共和黨團結盟的獨立議員。