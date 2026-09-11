伊朗襲約旦美軍基地　毀美軍A-10機翼　8架F-15輕微受損

伊朗向約旦穆瓦法克薩爾蒂空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）發動襲擊、損毀多架美軍軍機後，一名美國官員向路透社透露，一架A-10「疣豬」攻擊機被擊中，機翼缺失，另有約8架F-15戰機輕微受損，已恢復服役。



路透社9月10日報道，美方為攔截伊朗導彈，發射約30枚「愛國者」攔截彈，令外界對美國防空攔截彈及其他導彈庫存愈加憂慮。戰略與國際研究中心（CSIS）估計，今年2月至7月間，美國已消耗約65%的「愛國者」攔截彈，存量由開戰前的2,330枚減至不足850枚。

2026年7月14日，伊朗從未知地點發射無人機，攻擊駐約旦的美軍基地。（Reuters）

今次伊朗襲擊是回應美軍摧毀五艘伊朗原油運輸船。美方稱，行動是報復伊朗革命衛隊過去兩日內兩度以彈道導彈攻擊美軍軍艦。自2月開戰以來，已有18名美軍死亡、逾800人受傷。國會研究服務處5月報告指，衝突中已有42架美軍軍機損失或受損。