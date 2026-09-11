911事件25周年｜美國CDC啟動兒童健康研究　追蹤2.5萬人

911事件25周年，美國疾病控制及預防中心（CDC）宣布將首次展開大規模研究，追蹤2001年9月11日恐怖襲擊時身處紐約曼哈頓下城及布魯克林的兒童，了解當年暴露於有毒塵埃對其健康的長期影響。這批人士如今已陸續步入30至40歲，慢性疾病開始浮現。



路透社9月11日報道，當年約有2.5萬名兒童在事發一帶居住或上學，部份更是嬰兒、幼童或仍在母腹中。他們在雙子塔倒塌後數日以至數週內，暴露於含有粉碎混凝土、玻璃纖維、石棉等污染物的有毒塵雲中，但極少人被納入政府資助的長期健康研究，該些研究主要針對救援人員及其他成年人。

科學家指，由於缺乏追蹤，這些兒童可能出現的慢性疾病，包括癌症、心血管疾病及生殖健康問題，至今仍無從掌握。國會2022年宣布資助相關研究，由CDC監督。CDC上月表示，將徵求研究機構申請設立「世界貿易中心青年研究協調中心」，並招募及追蹤青年研究隊列。

2026年9月9日，美國紐約市消防局（FDNY）在紀念9·11事件25周年之際、於紐約市史坦頓島舉行紀念儀式。 （路透社）

研究對象須在911當日及之後年齡為21歲或以下、或仍在母腹中，並居於曼哈頓14街以南或布魯克林任何地點。當局亦會招募年齡相若但未暴露人士作對照。CDC發言人稱，預計計劃總資助額達5,000萬美元，項目暫定2027年7月1日開始，公眾可在網上登記接收更新。

紐約大學朗格尼醫學中心肺科專家賴布曼（Joan Reibman）表示，成年倖存者及救援人員已確診數十種與暴露相關的癌症及其他健康問題，但兒童暴露影響的數據至今僅來自小型研究。

賴布曼指，招募參與者需大量社區支持：「這些人現時散居全美，他們都已長大，未必想重提那段時期。」

她與世界貿易中心環境健康中心現任醫療總監威爾遜（Leigh Wilson）均認為，今日戰區兒童可能面對與9/11兒童相似的長期後果。

賴布曼說：「你必須立即識別並開始研究所有受影響人群，無論是成人還是兒童，不幸的是，我們從世貿中心災難中並未學到這一點。」