英國擬對遊客過夜住宿費用徵稅　或2028年實施預計上限為5%

英國政府此前計劃賦予地方首長徵收無上限「旅遊稅」的權力以籌措地方建設資金，該徵費將按酒店、民宿及其他各類住宿費用的百分比進行計算。但在飯店及餐飲業高層警告新費用可能危及就業機會後，為平衡財政需求與業者的擔憂，英格蘭10個地區的工黨市長共同承諾，未來若實施該稅，將對遊客過夜住宿徵收的新費用上限設定為5%。



綜合英國廣播公司（BBC）及《衛報》（The Guardian）9月10日報道，這項措施賦予市長們極具分量的稅收徵管權，從而受到地方領導人的歡迎。他們認為，在地方政府面臨資金危機的當下，這將為他們提供至關重要的收入來源。預計市長們將在2028年初公布關於如何行使這項新權力的詳細計劃。

2026年5月25日，英國正值熱浪來襲，遊客頂著豔陽走在倫敦街頭。（Reuters）

但代表該行業的貿易組織「英國酒店業聯合會」（UKHospitality）指出，若在英格蘭全境徵收5%的過夜住宿稅，可能導致3.3萬個工作崗位流失，並給經濟造成20億英鎊的損失。代表還預估英國家庭度假的成本將增加約100至120英鎊（約1058至1270港元）。

雖然工黨市長支持此政策以促進地方經濟，但保守黨與英國改革黨地區市長則對該政策持批評態度，這兩黨籍的地區市長很可能會反對徵收任何此類費用。