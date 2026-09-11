俄羅斯無人機襲擊烏克蘭購物中心 至少5死67傷
撰文：張涵語
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烏克蘭官員表示，俄羅斯一架無人機9月10日（周四）擊中烏克蘭中部城市巴甫洛赫拉德（Pavlohrad）的一間購物中心，造成5人死亡，另有67人受傷。
英國廣播公司（BBC）報道，澤連斯基向周四襲擊事件中遇難者的家屬和親人表示慰問，並在聲明中表示，「俄羅斯人利用無人機殺害了那些只是站在購物中心附近的平民。」
烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）稱此次無人機襲擊是一種「脅迫手段」。他說，「俄羅斯認為，對平民進行無休止的攻擊可以耗盡烏克蘭人的精力，並迫使烏克蘭讓步。」
巴甫洛赫拉德是靠近中部城市第聶伯羅（Dnipro）的物流樞紐，此前曾多次遭到猛烈攻擊。上個月該市的倉庫遭襲，造成兩人死亡。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）派遣的特使於周末分別在莫斯科與普京（Vladimir Putin）、在基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行會談，但新的促和努力似乎收效甚微。
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