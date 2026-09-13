泰國住持寺內激戰女信徒！「3女密友」身分曝光　昔日情史遭起底

泰國大城府知名皇家寺廟佛陀沙旺寺一名知名男住持近日爆出醜聞。他不僅涉嫌挪用公款遭逮，調查期間還發現，他與一名47歲女密友在寺廟內的桌椅上「極樂雙修」，相關監視器畫面更在網路上流傳。當地居民更透露，他身邊過去約有3名關係密切的女性。



泰國66歲知名住持隆波喬（Luang Por Chot）涉嫌侵吞寺廟善款，8日遭到逮捕。泰國一名警界官員曾是隆波喬的弟子。他透露該隆波喬過去曾擔任靈媒，並曾在曼谷叻拋地區一處公寓幫人算命。

泰國皇家寺廟Wat Phutthaisawan的66歲住持隆波喬（Luang Por Chot）遭逮。（泰國中央調查局（CIB）Facebook）

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此外，隆波喬在約35至36歲時曾經有過妻子，兩人的關係維持約2年。由於隆波喬本人熱衷佛法，後來向妻子提出希望出家，剃度成為佛陀沙旺寺的僧人。

隆波喬遭爆有3女密友 身分曝光

然而，當地居民透露，隆波喬身邊有3名女性密友。第一人年約40多歲，是一家保養品公司的老闆，據推測可能就是他的前妻，過去經常參加寺廟舉辦的功德活動。第二人則是年約50歲、來自武里南府的女子。居民形容她外貌漂亮、衣著講究，可以自由進出隆波喬的僧舍。

爆出和隆波喬在禪房激戰的女子，外號「愛姐」（Sika Ae）▼▼▼

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最後一人則是爆出和隆波喬在禪房激戰的女子，過去曾擔任啦啦隊員及社區廣播電台DJ。據稱自從第三位密友出現後，另外2名女子就很少再現身寺廟。

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