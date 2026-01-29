台中神棍藉「雙修」騙色　還逼簽性愛同意書　完事後嘲諷過程沉悶

台中一名男子接手母親創立的佛堂後，自封為「釋法師父」，長年以宗教名義對多名情感低潮的女信徒進行精神控制，誆稱只要與他「修行」就能改命、挽回感情，甚至逼迫對方簽下性愛同意書，事後還出言羞辱。台中地院民事庭審理後，認定男子行為構成侵權，判須賠償3名女信徒共380萬元（約95萬港元），全案仍可上訴。



判決指出，該名男子自2009年起經營佛堂，對外宣稱母親已「成佛升天」，自己具備特殊能力，能替信徒消災解厄、扭轉因果。他要求信徒尊稱他為「老師」或「主」，並恐嚇若不依其指示行事，將招致厄運、家庭失和或人生走下坡，藉此建立強烈的心理依附關係。

示意圖（Unsplash@Gwen Mamanoleas）

第一名受害女子因感情破裂加入佛堂，在情緒脆弱時被男子邀至住處進行一對一諮商，對方聲稱必須「全心奉獻老師」，才能讓前男友回頭，進而誘騙發生性關係，時間長達多年，次數高達數百次。

另一名女子因婚姻不順前來尋求慰藉，卻被告知只要和對方發生關係，就能讓人生重新順遂。為防止事情曝光，男子要求她簽署所謂的「性愛同意書」，聲稱：

X下去是在幫你。

在多次發生關係後，甚至反過來嘲諷她的婚姻，還說出「和你修X很無聊」、「難怪你老公出去外面找女人」等話語，導致女子精神崩潰，長期接受心理治療。

第三名女子同樣在分手與工作壓力下加入佛堂，被對方恐嚇若不照指示行事，命運將無法翻轉，隨後被帶往旅館多次發生關係，身心狀況嚴重受創，至今難以回歸正常生活。

法院認為，宗教信仰具有高度精神影響力，被告利用信徒對未知力量的恐懼與依賴，長期壓抑被害人的自主判斷能力，即使未以暴力相逼，仍已嚴重侵害其意思自由，構成侵權行為。綜合考量被告身份、行為手段及對被害人造成的重大心理創傷，判其須分別賠償3名女子120萬元（約30萬港元）、130萬元（約32萬港元）及130萬元，共計380萬元。

延伸閱讀：少林寺釋永信案轟動日本掀「信仰大崩塌」討論 揭當地佛門黑暗面

+ 34

【本文獲「引新聞」授權轉載】