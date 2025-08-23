日本知名禪寺僧人修煉變「抽水」　20女高中生合宿修行慘遭性侵

日本福井縣永平寺擁有七百餘年的歷史，是日本著名的寺廟之一。怎料永平寺今年6月至7月間傳出性醜聞，有20名女學生在合宿修行期間，遭到僧人騷擾、侵犯，引起當地震驚。



根據日媒報道，永平寺是歷史悠久的古剎（年代久遠的寺廟），吸引日本全國各地的僧人前往修行，更是因此成為曹洞宗的核心修行道場，專門培育修行僧，該寺廟更有「日本最嚴苛的修行寺」的名聲，若是能在裏面修行，對於僧人而言是一種殊榮。

不過，永平寺今年6月至7月間卻爆出性醜聞，一群來自愛知縣某高中的女學生，在學校「宗教情操教育」課程的安排下，前往永平寺體驗坐禪、精進料理（遵循佛教戒律、不使用肉類、魚類和氣味濃烈的「五辛」的日本傳統素食料理），以及合宿修行，事後卻有許多學生投訴，在合宿期間遭到僧人猥褻、觸碰身體。

日本知名寺廟永平寺爆出性醜聞，20名女高中生遭到同一名僧人性騷。（永平寺官網）

校方得知情況以後，立即展開調查，發現受害女學生約有20人左右。其中一名女學生表示，在坐禪訓練時因為身體不適，於是前往休息，沒想到僧人A假借按摩的名義，一路從她的背部向下摸，最後摸到私隱部位。

此外，也有其他女學生證稱，在合宿期間搬運、收拾棉被時，曾遭到僧人A觸碰私隱部位。

這次事件在日本社會上引起大量關注，永平寺立即展開調查，並且確認了實施侵犯者的身分，是來自住持世家的20歲僧人A。根據寺廟方說法，僧人A已在寺廟內修行4年左右，目前人被逐出。

針對這次情況，永平寺也向校方、受害學生的家長道歉，並且保證會繼續以真誠、尊重的態度對這次事件做出回應。

