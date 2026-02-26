泰住持私密照外流扯出「後宮」擁5情婦　遭妻踢爆性醜聞後急還俗

泰國暖武里（Nonthaburi）近期一名住持被踢爆性醜聞，站出來毀滅性爆料的正是其正宮妻子，導致身敗名裂，宣布還俗結束僧侶生涯。整起事件的導火線是正宮看到住持與其他女子的私密照後，前往與小三理論的影片被外流，引發軒然大波，更牽扯出還有其他「4女」與住持有染。



泰國暖武里（Nonthaburi）近期一名住持被踢爆性醜聞。（Unsplash）

【延伸閱讀】曾祈求佩通坦下台 泰國前女議員寺廟前「找數」全裸跳舞震驚全國（點擊放大瀏覽）

+ 29

正宮大戰小三影片外流 後宮曝光

泰媒《TOP NEWS》報導，網路上流傳一段影片，內容是一名自稱是住持正宮的女子，與另一名被指控「小三」的女子爆發激烈爭執。正宮不斷質問對方與住持有染一事，小三則否認，並表示自己早就有男朋友了。不過報導指出，這名小三急需用錢時，就會傳送自己的私密照給住持換取金錢。

除了一名小三外，住持更因此被爆出還與其他女子有染，提供金錢讓一名女子開髮廊、幫忙出女子所需的整型費用等。住持正宮爆料，丈夫長期匯款給其他女子，還約在寺廟外私下見面，長期與多名女子維持不正當關係。

政府部門介入調查

報導指出，此事在泰國社會引起關注，輿論壓力大到「國家佛教辦公室」介入調查。然而，暖武里僧侶長官表示，該住持在醜聞曝光後，沒多久就宣布還俗，結束僧侶生涯。目前國家佛教辦公室官員正在追蹤寺廟與住持的資金流向，更多細節仍待調查。

【延伸閱讀】泰國驚現「163歲木乃伊」？傳為高僧修練成菩薩 真相卻是這樣（點擊放大瀏覽）

+ 9

延伸閲讀：

15歲「愛上同學爸爸」！日女不滿6年不倫戀破局 怒縱火燒屋

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】