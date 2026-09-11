菲律賓想實現半導體「狂飆」　惟無法繞開中國

本月初，菲律賓推出一份野心勃勃的產業路線圖，目標是到2030年將晶片和電子產品的出口總額提高一倍以上，達到1,100億美元（約8626億港元）。



2025年，菲律賓包括半導體裝置在內的電子產品出口額是496.4億美元（約3893億港元），這意味着，為達成這一目標，菲律賓至少要實現超過17%的複合年增長率，可謂「產業狂飆」。



菲媒指出，菲律賓如今加入美國倡議試圖「孤立」中方，但想實現半導體跨越式發展，菲律賓仍高度依賴中國供應的原料。這實際上是「糟糕的計劃」。



野心勃勃

這份路線圖由菲律賓半導體與電子產業諮詢委員會於9月2日正式發布。該委員會的主席是菲律賓文官長拉夫·雷克托（Ralph Recto）。文官長即總統的執行秘書，被認為是菲律賓內閣中最有權勢之人。

根據雷克託的說法，菲律賓正著手爭取在規模達兆美元的全球半導體產業中佔據更大份額，帶來更多的投資、發展機會和高薪就業機會。

雷克托稱，總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）希望菲律賓超越傳統的組裝和製造業務，進一步涉足晶片設計、工程、研發和創新等更多高附加價值環節。

「我們的目標不僅僅是讓產品上出現『菲律賓製造』。我們希望看到：菲律賓設計、菲律賓工程、菲律賓創新。」雷克託說。

本月初，菲律賓推出一份野心勃勃的產業路線圖，這份路線圖由菲律賓半導體與電子產業諮詢委員會發布。該委員會的主席是菲律賓文官長拉夫·雷克托（Ralph Recto）。（Department of Finance, The Philippines）

具體而言，菲律賓政府的目標包括：



到2030年，在全球半導體組裝、測試和封裝領域的份額從4%提高至7%；



在全球電子製造服務市場中的份額從不足1%提高至4%；



建立積體電路設計產業，使其每年創造20億至30億美元的出口。



雷克託還稱，「無論我們採取行動與否，這一產業都將繼續擴張。而我們必須與它共同成長。這就是馬可斯總統為我們確定的方向。」

雷克托承諾，菲律賓政府將重點消除一系列障礙，包括熟練工人短缺、電力、供水和物流基礎設施缺口、審批緩慢以及監管瓶頸等。

他說，所有技術工作小組都將被賦予具體目標和時間表。「一份路線圖的價值取決於它的執行。政府已經有足夠多的好計劃。產業現在需要我們提供的是結果。」

任務艱鉅

事實上，根據《菲律賓每日問詢者報》報道，早在2025年，菲律賓貿易與工業部已提出了「到2030年將晶片與電子產品的出口總額提升至1100億美元」的目標，包含700億美元（約5488億港元）的半導體出口額和400億美元（約3137億港元）的電子產品出口額。

菲律賓雅典耀政府學院高級研究員約瑟夫·亞普（Josef Yap）表示，最新的路線圖將先前提出的建議轉化為「更明確的產業升級策略」。

亞普認為，該路線圖涵蓋了價值鏈中更大範圍的環節，並將半導體政策與人工智能、資料中心、消費性電子化、清潔能源、基礎設施走廊、經濟區以及國際合作等相關領域連結起來。

日本政策研究大學院大學的博士研究員莉安娜·安傑利科·德潘特（Leanna Angelico Depante）說，儘管這並不是菲律賓推出的第一份路線圖，但它是迄今「最具雄心、最為完善的一份」。

菲律賓推出一份野心勃勃的產業路線圖，目標是到2030年將晶片和電子產品的出口總額提高一倍以上，達到1,100億美元（約8626億港元）。(Reuters)

德潘特認為，這份路線圖的優點在於認識到有必要建造相關基礎設施，例如用於設計、先進封裝以及實驗室規模製造的國家級實驗室。

「與過去相比，對能力建設的重視，是我們思考產業政策方式上的一次重要轉變。」但她強調，真正的考驗在於「我們能否真正有效且持續地落實這份路線圖。這正是菲律賓歷史上一直面臨困難的地方。」

在菲律賓德拉薩大學經濟學教授勞倫斯·達庫伊庫伊（Dr. Lawrence B. Dacuycuy）看來，1100億美元的出口目標「有可能實現，但雄心極大」。

《南華早報》稱，菲律賓2025年的電子產品出口額是496.4億美元，這意味着，未來五年要達到1,100億美元，需要實現超過17%的複合年增長率。

達庫伊庫伊說，最「可信」的目標是提高菲律賓在全球組裝、測試和封裝領域的份額，因為菲在這方面已經擁有了較成熟的產業基礎。

不過，在這一領域，菲律賓面臨來自馬來西亞、越南、泰國和印度等國的激烈競爭。

「要達到7%的份額，菲律賓需要超過目前的預測增速。這一目標尤其具有挑戰性，因為預計越南的份額將從1%提高至8%，馬來西亞則將從7%提高至9%。」達庫伊庫伊補充說，「預計越南的份額將從1%提高至8%，馬來西亞則將從7%提高至9%。」達庫伊庫伊補充說，「預計越南的份額將從1%提高至8%，馬來西亞將從7%提高至9%。」達庫伊庫伊補充說，「預計越南的供應鏈……並設計一套投資架構，為產業升級、先進製造、多元化和融資提供關鍵支持。」

前路漫漫

目前，半導體和電子產業佔菲律賓商品出口總額的60%以上，每年創造超過450億美元（約3529億港元）的收入，並為約300萬菲律賓人提供就業機會。

今年前7個月，得益於電子產品和半導體產業的發展，菲律賓商品出口總額達549.2億美元（約4306億港元），年增12.9%，為1991年有統計以來同期最高值。

其中7月菲律賓出口81.5億美元（約639億港元），年增10.8%，當月電子產品出口達47.9億美元（約376億港元），佔出口總額58.8%。

菲律賓2025年的電子產品出口額是496.4億美元。（ICTSI）

有趣的是，即便出口成長不俗，前7月菲律賓的貿易逆差仍舊擴大至373.4億美元（約2928億港元），較去年同期成長29%。主要原因是電子業對進口零件的依賴，反而削弱了強勁出口帶來的效益。

菲律賓產業計畫的核心，是提升價值鏈，即從目前具有優勢的半導體封裝環節，朝向積體電路設計領域升級，並最終實現晶圓製造。

不少觀察者認為，菲律賓的路線圖看起來十分美好，但能否實際推進仍存疑問。

雷克托先前已表示，路線圖成功與否，將取決於是否及時落實。「否則，它就只是一張印着雄心壯志的紙。」

分析家則表示，若要取得成功，馬尼拉應採取「全政府」方式，在發展相關產業的同時，探索更全面的融資方式。

亞普稱，與其依賴外國直接投資，該產業也應尋求「嵌入式互惠」。

德潘特提到了菲主權財富基金的潛在作用，「最終，這將取決於政府是否具有承擔風險的意願。因為對於半導體這樣的產業而言，是否願意承擔經過計算的風險，決定了一個國家究竟會停留在低附加值業務，還是能夠成功向價值鏈上游攀升。」

德拉薩大學經濟學教授克里斯塔·丹妮爾·餘（Krista Danielle S. Yu）提到，菲律賓政府應優先發展人才。「沒有人才，投資者就不會到來。這份路線圖關注的是高等教育階段的人才培養管道，但實際上，這一工作應該早在小學階段就開始。」

丹妮爾·餘強調發展穩定且成本更低的能源供應的重要性。菲律賓能源部數據顯示，該國的電價處於東南亞最高水準。

「工業用水的成本大約是馬來西亞的3倍。與東盟其他國家相比，菲律賓的物流成本也更高。」

德拉薩大學經濟學教授克里斯塔·丹妮爾·餘（Dr. Krista Danielle S. Yu）。（De La Salle University）

德潘特也特別提到了菲國內政權穩定性對產業發展的意義。她認為，最重要的是觀察這份路線圖能否經得起領導階層的更迭。

路線圖推出之際，馬可仕政府的剩餘任期已不到兩年。等到下一任總統上台，政策調整對路線圖實施造成的影響猶未可知。

「如果我們真正相信半導體和電子產業能夠成為菲律賓的戰略性產業，那麼我們就需要建立能夠超越單屆政府而延續下去的制度和政策共識。」德潘特說。

風險機遇

今年以來，國際地緣政治局勢動盪不安，中東戰事擾亂全球貿易。儘管菲律賓政府多次作出樂觀表態，但業界態度較為謹慎。

4月，菲律賓半導體和電子產業基金會會長丹·拉奇卡（Danilo Lachica）表示，「我們今年有望達到500億美元（約3921億港元）。但鑑於全球挑戰，我對到2030年達到1100億美元的預測會有所猶豫。」

菲律賓發展研究所高級研究員約翰·里維拉（John Paolo R. Rivera）認為，包括中東衝突在內的地緣政治緊張局勢，透過推高能源和物流成本、造成全球需求走弱以及投資不確定性等帶來了間接風險。

「不過，如果該行業將自身定位為供應鏈多元化中的可靠參與者，並提升國內能力，它仍可保持韌性。」里維拉說。

菲律賓本身缺乏製造人工智慧晶片的能力，但生產用於人工智慧和資料中心的配套設備。

受今年人工智慧和資料中心熱潮的驅動，8月，菲律賓半導體和電子產業基金會將今年電子產品出口成長預測由5%上調至10%。如果實現，將創下約540億美元（約4234億港元）的紀錄高點。

拉奇卡稱，菲律賓半導體和電子產業基金會正在和科技部門合作，計劃建立一個晶圓製造實驗室，將原始矽晶圓加工成積體電路或晶片。

2026年7月27日，菲律賓馬尼拉，總統小馬可斯（Marcos Jr）在眾議院發表第五次國情咨文。（Reuters）

糟糕計劃

在菲律賓國內，大力發展半導體和電子產品可被視為這個東南亞國家推動工業化進程的重要組成部分。

9月10日，《菲律賓星報》刊發評論文章指出，菲律賓最新半導體和電子產業路線圖設定了具體、量化的產業目標，其更大的目標則是推動菲律賓工業化。

這篇文章富有深意地將菲律賓的半導體產業、工業化進程與美國的「矽和平」倡議、乃至中國在稀土領域的主導地位聯繫在了一起。

所謂「矽和平」倡議，表面目標是美國面向盟友與「可信夥伴」建構安全、繁榮且由創新驅動的矽供應鏈，涵蓋「關鍵礦產、能源投入、先進製造、晶片、算力基礎設施、物流」等環節，旨在確保「供應鏈安全」。

這項倡議針對中國的意圖相當明顯。 《菲律賓星報》直言，美國「矽和平」的真正目標是政治性的——即阻止中國在先進人工智慧領域取得經濟、技術和軍事上的主導地位，同時整合盟友的資源和供應網絡，以限制中國參與其中。

今年4月，菲律賓政府加入「矽和平」倡議，同時菲國內有人提出了一些「遠大目標」，例如在半導體先進製造、人工智能基礎設施和礦產加工領域，吸引400億至700億美元投資，並在菲律賓創造近20萬個高薪就業崗位。

但《菲律賓星報》對此潑了冷水：現實是，在對半導體產業至關重要的稀土生產等領域，中國已經取得了主導地位。

「菲律賓當然應該實現工業化，這一點毫無疑問。但工業化應建立在現實基礎之上，而不應受國際政治驅動。」

「菲律賓要實現電子產品和半導體出口的高目標，需要大量原材料和中間產品，而這些目前由中國提供。同時，我們又因為加入『矽和平』而試圖孤立中國。這不是一個好的發展計劃。實際上，這是一個糟糕的計劃。」文章寫道。

本文獲《觀察者網》授權轉載

