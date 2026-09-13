伊朗戰爭胡塞入場・一｜也門紅海沿岸淪陷 伊朗的新霍爾木茲？
在美伊談判反覆、霍爾木茲僵局持續的背景下，也門戰場忽然急遽升級。
9月8日，胡塞武裝向沙特發動導彈與無人機襲擊，打擊了西南部城市艾卜哈（Abha）、海米斯穆沙伊特（Khamis Mushait）、吉贊（Jazan）、納季蘭（Najran）的民用和經濟設施，造成73名平民受傷。
9月9日，也門政府軍與胡塞武裝在塔伊茲（Taiz）、貝達（Bayda）、達利（Dhale）、荷台達（Hodeidah）四個省份同時交戰，是2022年以來的最大規模升級，政府軍更向位於曼德海峽附近的西部沿海戰略要地摩卡市（Mokha）增派援軍。
9月10日，胡塞宣布攻佔摩卡市及港口。從地理位置來看，此處距離曼德海峽不到50英里，控制摩卡將使胡塞獲得更近海峽的立足點，可以對全球貿易和石油市場產生影響。11日，胡塞更宣布已將政府軍從塔伊茲、荷台達的六個地區驅逐出去，並且成功占領了也門政府在紅海沿岸僅存的港口城市杜巴卜（Dhubab），以及大哈尼什島（al-Hanish al-Kabir）、小哈尼什島（al-Hanish al-Saghir）、佩里姆島（Perim）等戰略島嶼。
顯然，從當前結果來看，胡塞這波攻勢收穫頗豐。不過各方擔憂的紅海危機，似乎還沒有到最嚴重階段：胡塞發言人已經表示，當前行動屬於防禦性質，只要沙特解除對於胡塞的封鎖，軍事攻勢就會結束，且紅海與曼德海峽的航行、國際貿易目前依然正常，胡塞僅會針對沙特船舶發動攻擊，而不會針對其他船隻。
不過即便如此，國際油價還是隨著也門局勢變化而上升，如今更隨沙特東西向油管受襲關閉，而迅速飆破了每桶100美元。且即便胡塞表示只針對沙特船舶，衝突外溢還是可能導致航商為求避險，而讓船舶持續繞道好望角。
或許可以這麼說，當前衝突雖然標誌7月以來的沙特、胡塞戰火升級，卻也反映更加宏觀的美伊戰爭背景。而毫無疑問，胡塞這次推進將能為伊朗增加戰爭籌碼、談判槓桿。
伊朗有什麼宏觀目標？
首先觀察伊朗當前的戰略目標。
顯然，無論胡塞這波推進成果究竟是報復沙特更多、被伊朗下指導棋更多，又或是機會主義下的無心插柳，都符合伊朗當前的區域戰略目標，那就是削弱美國與親美盟友圍堵伊朗、從而迫使美國在談判上同意伊朗的條件，包括承認德黑蘭對海峽的控制，解除對伊朗的經濟制裁、資產凍結與港口封鎖，以及中東所有針對「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的戰線全數止戰。
因此早在9月也門局勢升溫前，伊朗其實就已進行了種種操作，基本上反映了「後諒解備忘錄」時期的各種動盪。
第一，為削弱美國對伊朗港口的封鎖意願和能力，持續攻擊美國海軍部隊與資產；第二，反覆襲擊約旦、科威特、巴林境內的美軍基地，除了要用威脅中東集體安全操作槓桿外，也試圖造成更大規模的破壞與人員傷亡；第三，持續襲擊霍爾木茲海峽的船舶，以擾亂國際航運、推高油價。甚至到了近期，在美國也開始攻擊伊朗油輪的背景下，德黑蘭也將目標進一步轉向波斯灣和阿曼灣的停泊商船，並試圖在霍爾木茲海峽佈下更多水雷。
從這個脈絡來看，胡塞朝向紅海沿岸的推進，除了提升自身在也門的統治地位外，也正好能夠擴大伊朗的可用海峽槓桿。關鍵在於，曼德海峽原本就是全球貿易的關鍵水道，伊朗戰爭爆發導致霍爾木茲海峽受阻後，曼德海峽更是成為沙特、阿聯酋等海灣國家的能源出口替代路線。
因此，如果胡塞成功控制曼德海峽，從而擾亂紅海航運，伊朗便能藉此擴大戰爭槓桿、推升談判優勢，有機會迫使美國與海灣國家做出更多讓步。而從種種消息來看，伊朗似乎是在這波攻勢中，積極向胡塞提供了軍事和財政支持，來設法對紅海的沿岸地塊投射影響力。
9月10日，也門政府、伊朗和中東消息人士就分別向路透社透露，在近期胡塞攻占摩卡的攻勢中，伊朗正向胡塞提供武器和指導，為的是擴大胡塞對於曼德海峽的控制，並為僵持的衝突談判開闢新戰線。無獨有偶，美國官員也告訴傳媒，目前有數百名伊朗革命衛隊軍官在也門與胡塞武裝並肩作戰，最終目標就是封鎖曼德海峽。
也門政府消息人士則指出，伊朗革命衛隊聖城旅指揮官阿卜杜勒-禮薩·沙赫萊（Abdolreza Shahlai），正是這次指揮胡塞在紅海沿岸作戰的領導人。在這之前，沙赫萊就已深度參與伊朗對胡塞的軍事財政援助、戰略協調，包括2023年至2025年的紅海危機。
顯然，伊朗有意改變當前的也門內戰平衡，並藉這波刻意為之的局勢升級，獲得更多談判槓桿。這背後或許也反映在當前的美國封鎖下，伊朗經濟的雪上加霜正為政局穩定帶來風險，導致德黑蘭必須冒險策動胡塞，以求衝破當前僵局，設法達成戰爭的階段性目標，包括獲取石油出口的豁免、解凍資產。
尤其，近期除了伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）直言，「美國施壓已達關鍵且危險階段」外，隸屬於革命衛隊的法爾斯通訊社也在9月10日報道稱，大德黑蘭省革命衛隊穆罕默德·拉蘇爾·奧拉部隊（Mohammad Rasoul Ollah Unit）的特種作戰小組進行了演習，以檢驗部隊在不同條件下作戰的準備情況。
這起事件的特殊處在於，奧拉部隊下轄伊瑪目阿里營（Imam Ali）、法特欣營（Fatehin）等多個巴斯基快速反應和防暴部隊，曾多次參與大規模示威的鎮壓行動，包括2009年、2019年、2022年和2026年。因此這次演習，似乎透露德黑蘭正在預演鎮壓部隊的戰備狀態和快速部署能力，反映了高層對於示威再起的可能擔憂。畢竟，在美國持續封鎖伊朗港口的背景下，伊朗8月份的石油出口量暴跌了74%，降至每日24.7萬桶，伊朗本身也持續遭受汽油短缺、高失業率和高通脹的困擾。
胡塞會不會完全配合？
不過，即便胡塞推進順利、在宏觀層面上投射了影響力，並且支持伊朗當前的戰略目標，但從雙方圍繞戰爭的持續分歧來看，胡塞在紅海沿岸的推進，其實不能等同雙方擁有完全相同的海峽議程。
關鍵在於，當前胡塞與伊朗可能在控制紅海沿岸上有著共同目標，可是雙方關係的性質，又會反覆牽制胡塞對於伊朗議程的支持程度。畢竟與其他「抵抗軸心」板塊、尤其是黎巴嫩真主黨相比，胡塞並不完全服膺「伊朗代理人」的身分意識，而是更視自己為伊朗的平等夥伴。
因此，即便伊朗和胡塞在關鍵目標上具有戰略一致性，但胡塞歷來追求的目標除了伊朗利益外，也包括自身利益，那就是除了削弱美國的中東影響力外，更要在也門建立由其最高領袖阿卜杜勒馬利克·胡塞（Abdul-Malik al-Houthi）所統治的什葉-宰德派神權政體。換句話說，任何與伊朗的戰略協調，最終都不能危及胡塞自身的政權生存。
這就解釋了，為何胡塞會在2025年經受美以轟炸後，自行與美國達成停火協議，並從當年9月起就不再襲擊紅海船舶；以及2026年2月伊朗戰爭爆發後，胡塞基本成為「抵抗軸心」中最不積極參與的板塊，位處已經失去大規模作戰能力的哈馬斯、變天的敘利亞，以及始終與德黑蘭協調作戰的黎巴嫩真主黨、反覆向海灣發射導彈與無人跡的伊拉克親伊朗民兵之間。這背後考量顯然就是擔憂美國、以色列乃至周遭海灣國家的軍事報復，可能會危及胡塞在也門的政治與軍事地位。
此外，即便7月下旬胡塞就與沙特爆發衝突，前者終究也沒有宣布封鎖曼德海峽，而是在隔了幾天後一如這次行動後的宣稱，表示自己只針對沙特船舶進行攻擊。尤其，當沙特努力將石油出口從曼德海峽再次轉移後，胡塞便減少了對沙特船舶的攻擊，而是越發聚焦襲擊沙特石油基礎設施和境內其他目標。
這就會牽引出胡塞與沙特的衝突支線。基本上，這條支線雖然能被美國、伊朗的衝突脈絡包裹，卻又不完全緊密鑲嵌，因為胡塞比起干擾曼德海峽、為伊朗的戰略目標服務，似乎更想針對北方的沙特。這背後關鍵或許在於，藉由增加沙特的政治和經濟成本，胡塞有機會迫使沙特高層接受自己一直以來的要求，包括沙特從也門領土撤出所有軍事力量和支援資產、結束對胡塞武裝控制區的封鎖、支付胡塞官員的薪水、為沙特及其盟友在也門的軍事行動支付戰爭賠款。
這或許就解釋了，為何胡塞雖有干擾曼德海峽的能力，卻還是在2026年7月、9月兩次圍繞海峽的聲明中強調，自己只針對沙特，而不是完全複製過去紅海危機。說得更直接，正如伊朗將海峽當成對美談判中，用以推進經濟、乃至戰略目標的槓桿，胡塞似乎也是希望在規模縮小、對象集中的背景下「如法炮製」，希望能從沙特處攫取經濟利益，以及更好的戰略生存環境。
當然，佔領摩卡港以及曼德海峽周遭島嶼本身，還是有助胡塞鞏固對於紅海沿岸的控制，並能部署更多攻擊性武器，包括導彈、無人機，甚至火砲，最終還是能為胡塞日後對於海峽的可能控制創造條件，正如伊朗在霍爾木茲海峽的作法。
只不過從現實視角來看，即便胡塞有意仿效伊朗，真的在日後遂行對曼德海峽的控制，過程恐怕還有重重考驗。
首先，如果胡塞希望完全鞏固對於也門紅海沿岸的控制，恐怕就必須徹底奪取摩卡以南沿海平原的剩餘領土，如此才能確保與佩里姆島的交通線暢通，並且完全控制也門紅海沿岸。反之，如果胡塞未能建立並維持安全的陸路通道，來進行南北之間、陸地到島嶼的運輸與軍火補給，那麼即使控制了戰略島嶼，也難以從中長期獲益。而這背後其實不只牽動軍事能量，還涉及胡塞的治理能力，否則當前不論推進多少土地，只要無法鞏固統治與佔領，最終都要被迫進行戰略性後撤。這其實也就會連動美國長期使用的，以經濟制裁勒緊胡塞財政收入，來作為胡塞擴張的潛在牽制。
再來，即便胡塞成功控制紅海沿岸、開始干擾沿途航運，可是只要各方開始軍事、經濟、政治介入，壓縮胡塞的影響力投射，最終曼德海峽恐怕還是要走向當前霍爾木茲的「不安全但也沒有徹底封死」狀態，也就是美國雖然無法徹底軍事打通海峽，伊朗的控制力卻也難以全面。
例如根據海事資料追蹤公司Tanker Trackers的9月11日報告，其實自7月以來，每天都有1,000萬桶石油從海峽流出，凸顯伊了朗難以徹底封死海峽、阻止石油流出的現實。或許也是在這個背景下，伊朗迫切希望胡塞遂行對於曼德海峽的控制，來為自己提供又一重向能源市場施壓、並給美國與海灣國家造成經濟損失的替代途徑。
整體來看，當前的也門攻勢是伊朗、胡塞各有議程下的一次合力推進，並也確實讓雙方都獲得了新籌碼與槓桿。只是隨著衝突時程拉長、雙方分歧浮現，曼德海峽究竟能不能讓胡塞與伊朗同時心想事成，恐怕需要更多時間觀察。