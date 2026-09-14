美媒曝被擊落F-15機師獲救經過　軍方冒險深入敵後交火不斷｜有片

美軍一架F-15E戰機4月3日，遭伊朗炮火擊落，兩名機組人員緊急彈射逃生，歷經險境成功獲救。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）60分鐘時事雜誌（60 Minutes）9月13日釋出影像，首度公開美軍深入伊朗境內的救援行動細節。



CBS在報道中以「阿爾法」（Alpha）代指前座機師，用「布拉沃」（Bravo）代指後座負責操縱武器的軍官。當中，阿爾法在被擊落後約8小時獲救，美軍期間出動21架飛機，光天白日之下冒險深入敵後將其救出，全程槍火交戰不斷。

美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）接受60分鐘時事雜誌訪問時坦言，光天白日之下深入敵後確實非常危險，但考慮到當時所受的威脅，只能大膽下次決定「以確保我們能在其他人之前找到他（阿爾法）。」據悉，伊朗軍方當時懸賞搜捕上述兩名逃生美軍。

另一段影片披露布拉沃獲救瞬間，兩名救援隊員將他救起並安全地帶回一架美國直升機。

布拉沃受訪時自稱能活下來是「奇跡」，他透露當時降落傘受損，高速墜地造成他背部、肩臂多處骨折，但因害怕遇到伊朗軍隊，還是徒步攀登到了高聳的山脊頂端等待救援。

布拉沃表示，見到救援人員是他「一生中最偉大的時刻之一」。據報道，他在敵後被困逾48小時。