伊朗戰爭｜衛星圖曝光　美軍營救F-15E機師一帶道路現至少28彈坑

美國4月5日宣布成功營救失蹤的F-15E戰機機師後，據美媒6日報道，衛星圖顯示營救行動一帶道路的沿線出現至少28個彈坑。報道談到在美軍特種部隊靠近機師藏身地點時，美方曾對附近一帶展開空襲，以確保伊朗軍隊難以靠近。



美媒報道，根據空中巴士公司（Airbus）發放的衛星圖像，顯示伊朗伊斯法罕省（Esfahan）中部幾條道路一帶出現至少28個彈坑，該些彈坑沿道路依序出現，直徑約9米，即足以摧毀道路的寬度，報道指，此顯然是經策劃的精準攻擊。

目前未知出現彈坑的具體原因，但報道談到在美軍營救失蹤機師的行動中，特種部隊靠近機師藏身的山坡時，美軍戰機對附近一帶展開空襲，以確保伊朗軍隊無法搶先抵達。

根據美媒較早前曝光的營救行動細節，機師當時落入伊朗境內深山，逃入岩縫之中，以躲避伊朗人員追捕，並從岩縫發出信標信號，在中央情報局（CIA）協助下，軍方追蹤到其確切位置及確認身份，美軍大舉派出100名特種隊員參與營救行動，並出動多架戰機、直升機，最終成功救出機師。

在伊朗2026年4月5日稱擊落美軍飛機後，伊朗議會議長卡利巴夫在社交平台發布殘骸圖片（X@mb_ghalibaf）

在行動尾聲，原計劃負責接送特種部隊成員的兩架MC-130運輸機發生故障無法起飛，美軍緊急加派飛機接走被困人員，美軍並將兩架MC-130炸毀，免其落入敵手。

伊朗方面則稱在美方營救行動期間，擊落美方4架飛機，包括2架運輸機及2架黑鷹直升機。